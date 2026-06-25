Trao trả tài sản cho người dân

ANTD.VN - Hành động kịp thời, trách nhiệm và tận tụy của Công an xã Mỹ Đức, Hà Nội không chỉ giúp người dân bảo toàn tài sản mà còn thể hiện sự gần dân, vì nhân dân phục vụ.

Công an xã Mỹ Đức trao trả tài sản cho người bị thất lạc...

Tối 23/6/2026, Công an xã Mỹ Đức, thành phố Hà Nội nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có một chiếc xe máy và một ba lô để từ trưa đến tối tại khu vực sân Nhà văn hóa thôn Thanh Hà, xã Mỹ Đức mà không có ai đến nhận. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng úy Nguyễn Chí Hòa - CSKV Công an xã đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc.

Qua kiểm tra ba lô, lực lượng Công an phát hiện nhiều tài sản có giá trị, bao gồm: hộ chiếu và bản sao Căn cước công dân mang tên Lại Tiến Th, thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi; một chìa khóa Smartkey của xe Honda Airblade; một đôi giày trắng còn mới nhãn hiệu PITENG; một laptop màu xám cùng một số đồ vật khác.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Công an xã Mỹ Đức đã nhanh chóng xác định, đồng thời trao trả tài sản cho chủ nhân.

Nhận lại tài sản của mình, anh Lại Tiến Th bày tỏ cảm ơn tới BCH Công an xã Mỹ Đức và cá nhân Thượng úy Nguyễn Chí Hòa, “Hành động trên đã hiện sự gần gũi nhân dân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm vì nhân dân phục vụ của CBCS Công an xã Mỹ Đức, tôi rất cảm kích và trân trọng cảm ơn”- anh Thành bày tỏ.