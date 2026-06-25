Xã Ứng Thiên chuẩn bị đấu giá 17 lô đất với giá khởi điểm 11,8 triệu đồng/m2

ANTD.VN - 17 thửa đất trên địa bàn xã Ứng Thiên dự kiến sẽ được đưa ra đấu giá vào ngày 9/7 tới đây với giá khởi điểm là 11,8 triệu đồng/m2.

Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt phối hợp với Ban QLDA Đầu tư - hạ tầng xã Ứng Thiên vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 17 thửa đất ở tại khu đất ở mới thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh (nay là xã Ứng Thiên), TP. Hà Nội.

Tổng diện tích các thửa đất đưa ra đấu giá là 1.733,9m2, với tổng giá khởi điểm hơn 20,46 tỷ đồng.

Theo thông báo, tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất ở đối với 17 thửa đất thuộc khu đất ở mới thôn Yên Trường, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa trước đây (nay là xã Ứng Thiên, TP. Hà Nội).

Các thửa đất có tổng diện tích 1.733,9m2, được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Mục đích sử dụng là đất ở nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm áp dụng tại vòng đấu thứ nhất được xác định là 11,8 triệu đồng/m2. Tổng giá trị các thửa đất tính theo giá khởi điểm đạt 20,460 tỷ đồng.

Chuẩn bị đấu giá 17 lô đất trên địa bàn xã Ứng Thiên với giá khởi điểm 11,8 triệu đồng/m2

Danh mục đấu giá gồm nhiều thửa đất có diện tích từ khoảng 93m2 đến 121,6m2. Trong đó, các thửa lớn nhất có diện tích 121,6m2 và 120,9m2, giá trị khởi điểm dao động từ hơn 1,42 tỷ đồng đến gần 1,44 tỷ đồng mỗi thửa. Các thửa đất diện tích 93m2 có giá khởi điểm hơn 1,09 tỷ đồng/thửa.

Theo phương án đấu giá, người tham gia phải nộp tiền đặt trước tương ứng với từng thửa đất, dao động từ khoảng 329 triệu đồng đến hơn 430 triệu đồng/thửa.

Đáng chú ý, phiên đấu giá sẽ được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 3 vòng tại phiên đấu giá, áp dụng phương thức trả giá lên.

Đối với vòng đấu thứ nhất và thứ hai, bước giá được quy định là 10 triệu đồng/m2, người tham gia được trả tối đa hai bước giá cho mỗi lần trả giá. Tại vòng đấu thứ ba, bước giá là 200.000 đồng/m2 và người tham gia không bị giới hạn số bước giá trong mỗi lần trả giá.

Theo kế hoạch, người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể trực tiếp xem thực địa khu đất trong ba ngày 24, 25 và 26/6/2026.

Đối tượng tham gia đấu giá là cá nhân thuộc diện được Nhà nước giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và không thuộc các trường hợp bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Phiên đấu giá dự kiến được tổ chức vào 8 giờ 30 phút ngày 9/7/2026 tại Hội trường lớn Đảng ủy xã Ứng Thiên.