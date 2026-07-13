MU bất ngờ chiêu mộ tiền vệ ngôi sao tuyển Bỉ

ANTD.VN - Man United tiến sát bản hợp đồng đáng chú ý tiếp theo trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, khi đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ tuyển Bỉ - Youri Tielemans từ Aston Villa với mức phí 41 triệu euro.

Thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận bằng cụm từ quen thuộc "Here we go", đồng nghĩa thương vụ gần như đã hoàn tất.

MU đạt thỏa thuận chiêu mộ Youri Tielemans từ Aston Villa

Theo Romano, MU đã quyết định kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 41 triệu euro của tuyển thủ Bỉ. Đồng thời, đội chủ sân Old Trafford cũng đã thống nhất các điều khoản cá nhân với Tielemans, chỉ còn chờ những thủ tục cuối cùng trước khi chính thức công bố.

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng với Andrey Santos, Tielemans sẽ trở thành tân binh tiếp theo cập bến Old Trafford, trong bối cảnh kế hoạch đưa Ederson từ Atalanta về sân Old Trafford đã đổ vỡ.

Gia nhập Aston Villa theo dạng chuyển nhượng tự do từ Leicester City vào năm 2023, Tielemans nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng dưới thời HLV Unai Emery. Khả năng điều phối bóng, chuyền dài chính xác cùng kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao giúp anh luôn nằm trong nhóm tiền vệ trung tâm ổn định nhất giải đấu.

Trước khi đến Villa Park, Tielemans từng khoác áo Anderlecht, Monaco và Leicester City. Dấu ấn lớn nhất của anh là bàn thắng quyết định giúp Leicester đánh bại Chelsea trong trận chung kết FA Cup 2021, mang về danh hiệu lịch sử cho đội chủ sân King Power.

Nếu mọi thủ tục được hoàn tất đúng kế hoạch, tuyển thủ Bỉ sẽ là sự bổ sung đáng giá cho tuyến giữa của MU trước mùa giải Premier League 2026/27, đồng thời mang đến thêm kinh nghiệm và khả năng kiểm soát trận đấu cho đội bóng của Michael Carrick.