Chủ nhà Việt Nam giành 44 huy chương, nhất toàn đoàn Giải khiêu vũ thể thao châu Á 2026

ANTD.VN - Khép lại Giải Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 tổ chức tại TP.HCM, chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với tổng cộng 21 huy chương, 9 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026 diễn ra tại TP.HCM từ 8 đến 12-7, quy tụ hàng nghìn vận động viên xuất sắc đến từ hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ của châu lục.

Kết thúc giải, đoàn chủ nhà Việt Nam xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn (xếp sau là Đài Loan, Hong Kong, Trung Quốc, Malaysia...) với tổng cộng 44 huy chương, bao gồm 21 huy chương, 9 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Các vận động viên thi đấu xuất sắc, giành tổng cộng 21 huy chương vàng để mang về ngôi nhất toàn đoàn cho chủ nhà Việt Nam

Cụ thể, nội dung Vô địch cặp đôi châu Á, đoàn Việt Nam giành 5 huy chương vàng, trong đó cặp Phan Hiển - Thu Hương và cặp Anh Minh - Trường Xuân cùng lập "cú đúp vàng", bên cạnh tấm huy chương vàng của cặp Ngọc An - Tố Uyên.

Nội dung Vô địch đơn nữ châu Á chứng kiến sự xuất sắc của Hoàng Ngọc với 6 huy chương vàng hạng Thanh niên đơn nữ, Lê Mai Thư với 5 huy chương vàng hạng Trẻ, bên cạnh 4 huy chương vàng của Nguyễn An Nhiên ở hạng Thiếu niên II.

21 huy chương vàng cùng ngôi nhất toàn đoàn chung cuộc là thành tích thi đấu ấn tượng, ghi nhận sự nỗ lực, bản lĩnh của các vận động viên, mang về những thành tích đáng tự hào và góp phần khẳng định vị thế của Khiêu vũ thể thao Việt Nam trên đấu trường châu Á.