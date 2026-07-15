Quy định mới nhất liên quan đến điều kiện về an ninh trật tự đối với dịch vụ cầm đồ

ANTD.VN - Trong 5 năm liền kề trước khi đăng ký kinh doanh, người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở cầm đồ phải đáp ứng điều kiện không bị xử lý hành chính về hành vi cho vay lãi nặng…

Về điều kiện an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ, theo quy định hiện hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh chung.

Ngoài ra, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ phải đảm bảo điều kiện về an ninh, trật tự được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 58/2026/NĐ-CP, đó là:

Trong thời gian 5 năm liền kề trước thời điểm đăng ký kinh doanh, người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ không bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi: Chống người thi hành công vụ; gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; cho vay lãi nặng; đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc; trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm giữ trái phép tài sản.

Về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, ngoài trách nhiệm chung theo quy định, cơ sở cầm đồ phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm về an ninh, trật tự, bao gồm:

Kiểm tra giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố, gồm: Căn cước công dân, Căn cước hoặc Hộ chiếu hoặc giấy tờ cá nhân khác có dán ảnh do cơ quan quản lý nhà nước cấp, còn giá trị sử dụng, đồng thời photocopy lưu lại tại cơ sở kinh doanh; Lập hợp đồng cầm cố tài sản theo quy định của pháp luật.

Đối với những tài sản cầm cố theo quy định phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu thì chỉ được cầm cố khi các tài sản đó có đầy đủ giấy sở hữu và cơ sở kinh doanh phải giữ lại bản chính của các loại giấy đó trong thời gian cầm cố tài sản. Đối với những tài sản cầm cố thuộc sở hữu của người thứ ba phải có văn bản ủy quyền hợp lệ của chủ sở hữu;

Không được nhận cầm cố đối với tài sản không rõ nguồn gốc hoặc tài sản do các hành vi vi phạm pháp luật mà có. Tỷ lệ lãi suất cho vay tiền khi nhận cầm cố tài sản không vượt quá tỷ lệ lãi suất theo quy định của Bộ luật dân sự;

Bố trí kho bảo quản tài sản cầm cố và đảm bảo an toàn đối với tài sản của người mang tài sản đến cầm cố.

Theo CATP Hà Nội, thời gian qua, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ thường bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (cầm cố xe máy, điện thoại, máy tính... là tang vật của các vụ trộm cắp, cướp giật);

Hoạt động tín dụng đen (cho vay lãi nặng, ép buộc, đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen, cố ý gây thương tích); Chứa chấp tội phạm (lợi dụng cầm đồ để ẩn náu, hoạt động ma túy, cờ bạc);

Vi phạm quy định an ninh trật tự (không có giấy phép, không lưu trữ hồ sơ cầm đồ, cầm đồ không chính chủ); Không đảm bảo PCCC, nguy cơ cháy nổ cao tại kho chứa tài sản.

Để phòng ngừa sai phạm, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp như: Kiểm soát chặt chẽ quy trình cầm đồ (yêu cầu khách hàng xuất trình CCCD, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản); Sử dụng phần mềm quản lý, ứng dụng VNeID để xác thực thông tin khách hàng; Tuyệt đối không cầm cố đồ vật không rõ nguồn gốc, nghi vấn tang vật vụ án;

Đồng thời cần quản lý cơ sở chặt chẽ (lắp đặt hệ thống camera an ninh ghi lại rõ khuôn mặt khách hàng và tài sản cầm cố; Lập sổ quản lý, ghi chép đầy đủ thông tin và lưu trữ hồ sơ theo quy định)…