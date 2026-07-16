"Chốt" đề xuất tăng lương tối thiểu 7,8% từ 1/1/2027

ANTD.VN - Sáng 16/7, Hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Hội đồng tiền lương quốc gia thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027

Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia tổ chức phiên đàm phán thứ 2 về việc điều chỉnh lương tối thiểu cho năm 2027. Sau 2 phiên thương lượng, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã thống nhất được phương án tiền lương tối thiểu vùng năm 2027.

Cụ thể, Hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu, thống nhất đề xuất Chính phủ cho tăng lương tối thiểu vùng ở mức 7,8% từ ngày 1/1/2027. Phương án này sẽ được trình Chính phủ xem xét, thông qua.

Trao đổi sau khi kết thúc cuộc họp, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, cho biết các thành viên của Hội đồng tiền lương đã trao đổi, thảo luận sôi nổi, sâu sắc và đi đến thống nhất tuyệt đối phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ 1/1/2027.

Theo phương án này, mức tăng bình quân 7,8%, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy vùng.

Cụ thể, lương tối thiểu vùng I tăng từ 5,31 triệu đồng lên 5,7 triệu đồng (tăng thêm 390.000 đồng); vùng II tăng từ 4,73 triệu đồng lên 5,08 triệu đồng (tăng thêm 350.000 đồng); vùng III tăng từ 4,14 triệu đồng lên 4,45 triệu đồng (tăng thêm 310.000 đồng); vùng IV tăng từ 3,7 triệu đồng lên 4,04 triệu đồng (tăng thêm 340.000 đồng).