Hà Nội cho phép thuê để bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước

ANTD.VN - Hà Nội cho phép các đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc thành phố được thuê để bổ nhiệm người đứng đầu...

Hà Nội sẽ hướng dẫn chi tiết về phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức (Ảnh minh họa)

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 53/2026/NQ-HĐND ngày 15/6/2026 của HĐND Thành phố quy định chế độ quản lý, sử dụng công chức, viên chức; việc thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Theo Kế hoạch này, Hà Nội sẽ tập trung xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ các văn bản hướng dẫn chi tiết về phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức; thuê để bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước;

Các cơ quan, đơn vị được chủ động rà soát vị trí việc làm, nhu cầu sử dụng nhân lực, điều kiện tổ chức tuyển dụng, nhu cầu thuê người đứng đầu và các điều kiện bảo đảm thực hiện chính sách để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với từng lĩnh vực, từng đơn vị.

Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế; bảo đảm việc phân cấp tuyển dụng công chức, viên chức; việc thuê để bổ nhiệm người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập; thuê, tuyển dụng và bổ nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

UBND TP Hà Nội phân công Sở Nội vụ là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu cho thành phố triển khai Nghị quyết. Sở Giáo dục và Đào tạo được giao hướng dẫn việc xác định chỉ tiêu tuyển dụng và xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục...