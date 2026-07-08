Luật Đô thị đặc biệt: Người dân các siêu đô thị sẽ được hưởng lợi gì?

ANTD.VN - Nếu được thông qua, Luật Đô thị đặc biệt không chỉ là câu chuyện phân quyền cho chính quyền đô thị. Điều người dân quan tâm hơn là hồ sơ có được xử lý nhanh hơn, giao thông có bớt kẹt, ngập nước có được xử lý linh hoạt, nhà ở xã hội có thêm nguồn cung và môi trường sống có được cải thiện hay không...

Nhắc đến “Luật Đô thị đặc biệt”, nhiều người dễ nghĩ đây là một văn bản xa với đời sống, chủ yếu dành cho nghị trường, chính quyền và các cơ quan quản lý. Nhưng nếu nhìn từ góc độ người dân, đạo luật này có thể liên quan trực tiếp đến những việc rất cụ thể: làm sổ đỏ, xin giấy phép xây dựng, đi lại bằng metro, chờ tái định cư, mua nhà ở xã hội, phản ánh ô nhiễm, xử lý ngập sau mưa lớn hoặc giải quyết hồ sơ hành chính.

Hình minh họa

Điểm quan trọng cần nói rõ là đến thời điểm hiện nay, Luật Đô thị đặc biệt vẫn đang trong quá trình xây dựng, hoàn thiện và được Chính phủ trình bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2026. Dự án luật được định hướng trước hết cho TP.HCM, một siêu đô thị có quy mô dân số, kinh tế, hạ tầng và áp lực quản trị rất lớn. Hà Nội, một đô thị đặc biệt khác, đã có Luật Thủ đô 2026 với nhiều cơ chế phân quyền riêng, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Vì vậy, bài toán không phải là “luật mới có làm thành phố giàu hơn không”, mà là: khi chính quyền đô thị được trao thêm quyền, người dân có được phục vụ tốt hơn không?

Vì sao cần một luật riêng cho đô thị đặc biệt?

Các đô thị như TP.HCM và Hà Nội có quy mô khác xa nhiều địa phương khác. Cùng một thủ tục, một dự án hạ tầng hay một vấn đề môi trường, nếu đặt ở siêu đô thị sẽ phức tạp hơn vì liên quan đến hàng triệu dân, nhiều tầng quy hoạch, giá đất cao, giao thông quá tải, nhu cầu nhà ở lớn và kết nối vùng chặt chẽ.

Một tuyến metro chậm tiến độ không chỉ là chuyện xây dựng, mà ảnh hưởng đến kẹt xe, ô nhiễm không khí, phát triển đô thị hai bên tuyến và giá trị đất đai quanh nhà ga. Một dự án chống ngập không chỉ nằm trong ranh giới một quận, phường, mà còn liên quan lưu vực sông, hệ thống thoát nước, quy hoạch nhà cao tầng và vùng lân cận. Một dự án nhà ở xã hội không chỉ là chuyện xây thêm nhà, mà còn phụ thuộc quỹ đất, hạ tầng trường học, bệnh viện, giao thông và giá bán, giá thuê phù hợp.

Nếu mọi việc đều phải xin ý kiến qua nhiều tầng nấc, thành phố sẽ khó phản ứng nhanh với vấn đề phát sinh. Đó là lý do các cơ chế đặc thù, phân cấp, phân quyền được đặt ra: việc nào địa phương hiểu rõ nhất, đủ năng lực làm và chịu trách nhiệm được thì giao địa phương quyết.

Người dân có được giải quyết hồ sơ nhanh hơn không?

Đây là lợi ích dễ cảm nhận nhất nếu phân quyền được thiết kế đúng.

Với các đô thị đặc biệt, nhiều thủ tục hiện nay bị kéo dài không hẳn vì cán bộ “không muốn làm”, mà vì thẩm quyền nằm rải rác ở nhiều cấp, nhiều ngành. Hồ sơ quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, môi trường có thể phải đi qua nhiều cơ quan. Khi vướng một điểm, cả quy trình bị đứng lại.

Nếu Luật Đô thị đặc biệt trao quyền rõ hơn cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố, nhiều quyết định có thể được xử lý ngay tại địa phương thay vì phải chờ xin ý kiến từng bộ, ngành. Người dân và doanh nghiệp có thể hưởng lợi ở ba điểm:

Thứ nhất, thời gian xử lý hồ sơ có thể ngắn hơn vì giảm bớt vòng xin ý kiến.

Thứ hai, trách nhiệm rõ hơn. Khi thẩm quyền nằm ở thành phố, người dân biết cơ quan nào chịu trách nhiệm, thay vì nghe câu “đang chờ cấp trên”.

Thứ ba, thủ tục có thể được số hóa, liên thông tốt hơn nếu thành phố được chủ động xây dựng dữ liệu dùng chung, quy trình một cửa và cơ chế giám sát tiến độ.

Tuy nhiên, phân quyền không tự động đồng nghĩa với nhanh hơn. Nếu giao thêm quyền mà không công khai quy trình, không số hóa hồ sơ, không đo thời gian xử lý và không xử lý tình trạng né tránh trách nhiệm, người dân vẫn có thể phải chờ. Vì vậy, lợi ích thực sự của luật phải được đo bằng số ngày giải quyết hồ sơ, số lần người dân phải bổ sung giấy tờ và mức độ hài lòng của người dân, chứ không chỉ bằng số thẩm quyền được giao.

Giao thông: Có cơ hội thoát cảnh “xin cơ chế từng dự án”

Với người dân đô thị lớn, kẹt xe là một chi phí hằng ngày. Mỗi giờ mắc kẹt trên đường là thời gian lao động, học tập, nghỉ ngơi bị mất đi. Vì vậy, nếu Luật Đô thị đặc biệt giúp thành phố chủ động hơn trong giao thông, đây sẽ là tác động rất trực tiếp.

Các cơ chế hiện hành đã mở đường cho Hà Nội và TP.HCM phát triển đường sắt đô thị, mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng. Theo cách hiểu đơn giản, TOD là lấy nhà ga, tuyến metro, các đầu mối giao thông công cộng làm trung tâm để quy hoạch dân cư, thương mại, dịch vụ và không gian công cộng xung quanh.

Nếu làm tốt, người dân có thể được hưởng lợi theo hướng:

Có thêm lựa chọn đi lại bằng metro, xe buýt kết nối, giảm phụ thuộc xe cá nhân.

Khu vực quanh nhà ga được quy hoạch đồng bộ hơn, có lối đi bộ, bãi đỗ xe, dịch vụ công cộng.

Đô thị phát triển theo trục giao thông công cộng thay vì mở rộng tự phát.

Nguồn lực từ đất đai quanh nhà ga có thể được khai thác để tái đầu tư cho hạ tầng.

Nhưng TOD cũng có mặt trái nếu thiếu kiểm soát. Giá đất quanh nhà ga có thể tăng nhanh, người thu nhập thấp bị đẩy ra xa, dự án thương mại lấn át không gian công cộng. Vì vậy, khi trao quyền cho đô thị đặc biệt, luật cần đi kèm yêu cầu dành quỹ đất cho nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giá thấp, bãi đỗ xe, trường học, cây xanh và lối đi bộ an toàn.

Nói ngắn gọn, người dân chỉ được hưởng lợi nếu metro không chỉ là đường ray, mà là một hệ sinh thái đi lại thuận tiện, có thể tiếp cận bằng chi phí hợp lý.

Đất đai và tái định cư: Nhanh hơn nhưng phải công bằng hơn

Đất đai là lĩnh vực nhạy cảm nhất khi bàn về phân quyền. Các siêu đô thị cần quỹ đất cho metro, đường vành đai, trường học, bệnh viện, công viên, nhà ở xã hội, trung tâm logistics, khu đổi mới sáng tạo. Nhưng mỗi dự án thu hồi đất đều ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống, sinh kế và tài sản của người dân.

Cơ chế đặc thù hiện hành của TP.HCM đã đặt ra nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm người có đất bị thu hồi có chỗ ở và điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đây là nguyên tắc rất quan trọng, cần tiếp tục được giữ trong mọi cơ chế mới.

Với người dân, điều họ cần không chỉ là dự án làm nhanh, mà là:

Biết rõ vì sao đất bị thu hồi.

Biết giá bồi thường được tính thế nào.

Có phương án tái định cư trước khi di dời.

Có lựa chọn nhận tiền, đất hoặc nhà ở nếu pháp luật và quỹ đất cho phép.

Có cơ chế khiếu nại, đối thoại, giám sát độc lập.

Không bị đẩy đến nơi ở mới xa việc làm, trường học, bệnh viện.

Nếu luật mới chỉ nhấn mạnh “làm nhanh” mà thiếu cơ chế bảo vệ người bị thu hồi đất, nguy cơ phát sinh khiếu kiện sẽ lớn. Ngược lại, nếu thành phố được trao quyền nhưng đồng thời phải công khai dữ liệu quy hoạch, phương án bồi thường, tiến độ tái định cư và trách nhiệm từng cơ quan, người dân có thể được bảo vệ tốt hơn.

Nhà ở xã hội: Cơ hội lớn nếu thành phố được chủ động quỹ đất

Ở các siêu đô thị, thiếu nhà ở vừa túi tiền là vấn đề rất lớn. Người lao động, giáo viên, nhân viên y tế, công nhân, cán bộ trẻ, gia đình mới lập nghiệp thường khó mua nhà thương mại vì giá quá cao. Nếu không có chính sách nhà ở xã hội đủ mạnh, đô thị sẽ mất cân bằng: trung tâm phát triển nhưng người phục vụ đô thị phải sống ngày càng xa nơi làm việc.

Các cơ chế đặc thù hiện hành đã cho phép TP.HCM linh hoạt hơn trong bố trí quỹ đất nhà ở xã hội, kể cả trong hoặc ngoài phạm vi dự án nhà ở thương mại, miễn là đáp ứng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và bảo đảm tỷ lệ đất theo quy định.

Nếu Luật Đô thị đặc biệt tiếp tục mở rộng hướng này, người dân có thể hưởng lợi ở ba điểm.

Một là tăng nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú công nhân và nhà tái định cư.

Hai là rút ngắn thời gian chuẩn bị dự án nếu thành phố được chủ động hơn về quy hoạch, quỹ đất và thủ tục.

Ba là gắn nhà ở xã hội với giao thông công cộng, tránh tình trạng nhà ở giá thấp nhưng nằm quá xa nơi làm việc.

Điểm cần cảnh báo là không nên biến nhà ở xã hội thành phần “bù trừ” hình thức. Người dân cần nhà ở có thể sống được: có trường học, y tế, chợ, giao thông công cộng, không gian xanh và chi phí vận hành hợp lý.

Ngập, ô nhiễm, rác thải: Cần quyền điều phối theo vùng

Ngập nước, ô nhiễm không khí, nước thải, rác thải không dừng lại ở ranh giới một phường hay một quận. Một khu đô thị xây dày đặc có thể làm tăng áp lực thoát nước cho khu vực xung quanh. Một nguồn thải ở địa phương lân cận có thể ảnh hưởng chất lượng không khí, nguồn nước của đô thị trung tâm. Một tuyến đường kẹt xe ở cửa ngõ có thể làm ô nhiễm lan rộng.

Vì vậy, với đô thị đặc biệt, luật không chỉ nên trao quyền trong ranh giới hành chính, mà cần cơ chế điều phối vùng. Hà Nội trong Luật Thủ đô 2026 đã có quy định về cơ chế phối hợp vùng trong bảo vệ môi trường, bao gồm quản lý chất lượng không khí, nước thải theo lưu vực, chất thải rắn theo chuỗi phát sinh - thu gom - vận chuyển - xử lý.

Đây là hướng rất đáng chú ý cho các siêu đô thị. Người dân sẽ được hưởng lợi nếu thành phố có thể:

Thiết lập hệ thống quan trắc ô nhiễm liên vùng.

Công khai dữ liệu chất lượng không khí, nước thải, nguồn thải.

Phối hợp xử lý rác thải, nước thải theo chuỗi, không đẩy trách nhiệm qua lại.

Áp dụng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt hơn ở khu vực nhạy cảm.

Ưu tiên dự án chống ngập, thoát nước, hồ điều hòa, công viên, cây xanh.

Ở góc độ đời sống, người dân không cần nghe nhiều khẩu hiệu “đô thị xanh”. Họ cần biết khi mưa lớn, khu phố có còn ngập không; khi ô nhiễm không khí tăng, dữ liệu có được cảnh báo kịp thời không; khi có cơ sở gây ô nhiễm, chính quyền có xử lý nhanh không.

Chính quyền đô thị có linh hoạt hơn không?

Câu trả lời là có thể, nếu luật trao quyền đi kèm trách nhiệm giải trình.

Một đô thị đặc biệt cần khả năng xử lý nhanh các vấn đề phát sinh: điều chỉnh cục bộ quy hoạch, thí điểm công nghệ mới, tổ chức lại không gian đô thị, thu hút nhà đầu tư chiến lược, triển khai trung tâm tài chính, khu thương mại tự do, đô thị sân bay, đô thị tri thức, kinh tế số, kinh tế biển.

Tuy nhiên, linh hoạt không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Với người dân, điều cần nhất là mọi cơ chế đặc thù phải minh bạch. Khi thành phố được quyết nhiều hơn về đất đai, quy hoạch, đầu tư, tài chính, người dân càng phải có quyền biết, quyền góp ý và quyền giám sát.

Một nguyên tắc nên được đặt ra là: phân quyền càng mạnh, công khai càng phải sâu. Những nội dung như sử dụng quỹ đất, lựa chọn nhà đầu tư, điều chỉnh quy hoạch, bồi thường - tái định cư, phí - lệ phí, tiêu chuẩn môi trường, tiến độ dự án cần được công bố dễ hiểu, dễ tra cứu.

Nếu không, luật đặc biệt có thể tạo tốc độ cho chính quyền và doanh nghiệp, nhưng chưa chắc tạo niềm tin cho người dân.

Người dân nên theo dõi gì khi luật được thông qua?

Với người dân ở các siêu đô thị, không cần đọc toàn bộ văn bản pháp luật để biết mình có được hưởng lợi hay không. Có thể theo dõi 6 nhóm vấn đề sau:

Thứ nhất, thủ tục hành chính: thành phố có cam kết rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đất đai, xây dựng, đầu tư, đăng ký kinh doanh, dịch vụ công hay không.

Thứ hai, công khai dữ liệu: người dân có tra cứu được quy hoạch, dự án, giá đất, tiến độ bồi thường, hồ sơ môi trường, chất lượng không khí, điểm ngập, giao thông công cộng hay không.

Thứ ba, giao thông công cộng: metro, xe buýt, bãi đỗ xe, lối đi bộ, kết nối nhà ga có được đầu tư đồng bộ không.

Thứ tư, nhà ở xã hội: thành phố có thêm quỹ đất, dự án mới, cơ chế thuê - mua minh bạch, ưu tiên đúng đối tượng hay không.

Thứ năm, môi trường và chống ngập: có cơ chế điều phối vùng, quan trắc liên tục, xử lý nguồn thải và ưu tiên công trình thoát nước hay không.

Thứ sáu, trách nhiệm giải trình: khi dự án chậm, hồ sơ trễ, ô nhiễm kéo dài, đất tái định cư chưa có, cơ quan nào chịu trách nhiệm và người dân khiếu nại ở đâu.

Đừng kỳ vọng luật mới giải quyết tất cả ngay lập tức

Một đạo luật đặc biệt có thể mở thêm quyền, thêm công cụ, thêm nguồn lực cho thành phố. Nhưng luật không thể tự mình làm hết. Sau khi luật được thông qua, cần nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND, quy hoạch cụ thể, ngân sách, dữ liệu, cán bộ thực thi và cơ chế giám sát.

Vì vậy, người dân không nên kỳ vọng rằng ngay khi có luật, kẹt xe sẽ hết, ngập sẽ biến mất, hồ sơ sẽ xong trong vài ngày. Điều nên kỳ vọng là chính quyền đô thị có thêm quyền để xử lý vấn đề nhanh hơn, đồng bộ hơn và chịu trách nhiệm rõ hơn.

Đô thị đặc biệt không chỉ cần cơ chế đặc biệt cho chính quyền, mà cần chất lượng sống đặc biệt hơn cho người dân. Nếu luật mới giúp người dân đi lại thuận tiện hơn, làm hồ sơ ít vất vả hơn, có thêm cơ hội nhà ở, sống trong môi trường sạch hơn và giám sát chính quyền tốt hơn, khi đó phân quyền mới thật sự đi vào đời sống.