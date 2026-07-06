Bảo đảm an ninh, an toàn công tác chi trả tiền đền bù dự án Khu đô thị thể thao Olympic

ANTD.VN - Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an xã Hồng Vân và Chương Dương, Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic, góp phần để công tác chi trả diễn ra an toàn, đúng quy định.

Dự án Khu đô thị thể thao Olympic, nay đổi tên là Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội, là một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Dự án có quy mô khoảng 9.171 ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã.

Tuần tra, canh gác, kiểm soát tình hình

Xác định việc bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi là nhiệm vụ quan trọng, trong những ngày qua, Công an xã Hồng Vân phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn. Đợt chi trả tiền lần này quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với tổng số tiền chi trả lên tới hơn 4.245 tỷ đồng.

Công an xã Hồng Vân phối hợp với các đơn vị liên quan đã tổ chức chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân đúng quy định, đảm bảo an ninh, an toàn

Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cho người dân nhận tiền bồi thường, tại các điểm chi trả tiền, Công an xã Hồng Vân đã bố trí lực lượng tuần tra, canh gác, kiểm soát tình hình để việc chi trả diễn ra an toàn, đúng kế hoạch; phòng ngừa và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật: ngăn chặn trộm cắp, cướp giật, gây rối trật tự công cộng, đánh nhau hoặc các hành vi cản trở việc chi trả; điều tiết giao thông: hướng dẫn phương tiện, tránh ùn tắc tại khu vực tập trung đông người.

Công an xã tích cực hỗ trợ người già, người khuyết tật gặp khó khăn trong đi lại đến các điểm nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng

Bên cạnh đó lực lượng Công an xã tích cực hỗ trợ người già, người khuyết tật gặp khó khăn trong đi lại đến các điểm nhận tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng; phối hợp với hội đồng bồi thường và chính quyền địa phương: hỗ trợ bảo vệ hồ sơ, tài sản, tiền mặt, bảo đảm an toàn cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật

Tại Công an xã Chương Dương, ngay từ đầu giờ các buổi làm việc, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã có mặt tại địa điểm chi trả, phân công lực lượng thành các tổ công tác để hướng dẫn người dân làm thủ tục, điều tiết khu vực chờ, bảo đảm trật tự vòng ngoài và tăng cường bảo vệ nơi lưu giữ, chi trả tiền mặt.

Công an xã Chương Dương đảm bảo an toàn tại các điểm chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng.

Công an xã Chương Dương hỗ trợ người già, người khuyết tật.

Song song đó, lực lượng Công an xã tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, không công khai số tiền vừa nhận tại nơi đông người; hỗ trợ các hộ nhận khoản tiền lớn, người cao tuổi hoặc có hoàn cảnh đặc biệt đưa tiền về nhà an toàn.

Ngoài ra, các tổ công tác cũng tăng cường tuần tra lưu động trên các tuyến trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Hương, 75 tuổi, xã Chương Dương cho biết: Trước khi đi nhận tiền đền bù, gia đình rất lo lắng, sợ bị cướp giật khi cầm số tiền lớn. Tuy nhiên khi đến điểm nhận tiền, rất đông cán bộ công an xã có mặt tại đó khiến người dân rất yên tâm. Thấu hiểu sự lo lắng của tôi, lực lượng Công an xã còn đưa tôi về tận nhà để bảo đảm an toàn.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng và sự đồng thuận của nhân dân, công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng tại xã Hồng Vân và Chương Dương diễn ra an toàn, đúng quy định, không để xảy ra vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Sự tận tụy, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hồng Vân và Chương Dương đã góp phần tạo sự yên tâm, đồng thuận trong nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”.