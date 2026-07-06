Nhiều trục trặc "dở khóc dở cười" khi triển khai vé điện tử liên thông xe buýt

ANTD.VN -Qua khoảng 10 ngày triển khai thẻ vé điện tử liên thông, nhiều trục trặc khi quét thẻ vật lý ảo, nhiều phiền hà cho người cao tuổi khiến không ít hành khách bày tỏ sự bức xúc. Cơ quan quản lý cho biết, sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Một cuốc di chuyển bị trừ tiền 2 lần

Từ ngày 25/6, Hà Nội đưa vào vận hành hệ thống vé điện tử liên thông trên mạng lưới giao thông công cộng. Theo Trung tâm quản lý và điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc), hành khách có thể sử dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau như thẻ giao thông, thẻ ngân hàng, mã QR của ví điện tử hoặc thẻ điện tử trên điện thoại.

Đối với người từ 60 tuổi trở lên, hệ thống hỗ trợ nhận diện thông tin thông qua Căn cước công dân theo quy định hiện hành.

Toàn bộ thẻ vé điện tử sẽ được kiểm soát thông qua thiết bị đọc thẻ lắp đặt trên xe buýt.

Với hành khách thanh toán không dùng tiền mặt bằng thẻ giao thông vật lý gắn chip hoặc thẻ ảo trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN", khi lên xe phải chạm thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát ở cửa lên. Hệ thống sẽ tạm tính tiền vé theo cự ly từ điểm lên đến cuối tuyến và tạm giữ số tiền tương ứng.

Khi xuống xe, hành khách tiếp tục chạm thẻ hoặc quét mã QR tại cửa xuống để hệ thống xác định chính xác quãng đường di chuyển, tính lại tiền vé và hoàn trả phần tiền còn thừa nếu có. Trường hợp không thực hiện thao tác khi xuống xe, hệ thống sẽ mặc định tính cước đến điểm cuối tuyến.

Nhân viên xe buýt hướng dẫn hành khách quét mã khi lên xe

Đối tượng miễn phí là người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) và trẻ em dưới 6 tuổi sử dụng căn cước công dân hoặc thẻ ảo (thẻ phi vật lý) khi tham gia phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá.

Song, kể từ ngày đầu đưa vào triển khai, hệ thống quét thẻ vé điện tử liên thông đã liên tiếp gặp trục trặc khiến không ít hành khách than phiền.

Sinh viên Đặng Thùy Anh, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay, ngày 2/7, khi lên xe buýt tại điểm đón trước cổng trường trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội và thực hiện thao tác quét thẻ vật lý ảo như hướng dẫn. Hệ thống nhận diện bình thường, nhưng khi xuống tại khu điểm trung chuyển Long Biên, cũng thực hiện thao tác quét bình thường thì lại tiếp tục bị trừ tiền như thực hiện một chuyến đi mới.

"Mấy hôm nay tôi đều gặp tình trạng tương tự. Sau đó tôi có gọi lên Tổng đài thì được hướng dẫn, do có trục trặc ở hệ thống nên khi xuống không cần thực hiện thao tác quét mã. Số tiền bị hệ thống trừ nhầm mấy lần sẽ được đối soát và trả lại vào tài khoản", sinh viên Thùy Anh cho hay.

Gia hạn thẻ cũ, nhận làm trực tuyến thẻ gắn chip

Trong khi đó, chị Trần Thị Mỹ Dung thì lại gặp một câu chuyện "dở khóc dở cười" khác khi di chuyển bằng xe buýt vào sáng 6/7. Theo đó, chị Dung phản ánh, khi chị lên xe buýt tuyến 26 từ Mai Động di chuyển đến khu vực Đống Đa, khi lên xe chị có quét thẻ vật lý ảo, tiền đã bị trừ là 10.000 đồng nhưng hệ thống không thông báo và nhân viên phụ xe có nhắc. Khi đó, chị lại quẹt lại thì hệ thống báo đã trả tiền rồi.

Nhiều hành khách phản ánh một số trục trặc khi triển khai thẻ vé điện tử liên thông xe buýt

"Khi tôi xuống xe tại khu vực Đống Đa, cũng quẹt thẻ theo hướng dẫn, hệ thống báo đã hoàn thành. Nhưng khoảng 1 tiếng sau tôi vào app vẫn thấy báo tôi đang trên chuyến đi và không được hoàn tiền quãng đường di chuyển trong Vành đai 1 như quy định", chị Dung phản ánh.

Với người cao tuổi (từ 60 tuổi) thuộc đối tượng được miễn phí vé xe buýt, việc thay đổi cũng đã gây ra những bất tiện đáng kể.

Ông Nguyễn Đình Huy ở Tây Hồ, Hà Nội phản ánh, bấy lâu nay ông vẫn đi lại bằng thẻ xe buýt vật lý, mỗi khi lên xe chỉ cần giơ ra cho nhân viên bán vé kiểm tra là được. Nhưng từ 25/6, thẻ vật lý đó không còn sử dụng được mà phải sử dụng CCCD gắn chip hoặc thẻ vật lý có gắn chíp.

"Sáng 29/6, tôi đã nhờ cháu đưa đến điểm cấp thẻ vật lý gắn chip để đăng ký làm thẻ nhưng quá đông, không thể chờ đến lượt được đành phải đi về. Trong khi đó, chúng tôi tuổi già rồi, chân tay không còn nhanh nhẹn lại thêm nhớ nhớ quên quên, nếu cứ đi xe buýt lại phải lấy CCCD ra để quét thì chỉ sợ mất", ông Huy cho hay.

Bởi vậy, ông Huy đề xuất, trong thời gian đầu, cơ quan quản lý nên tiếp nhận làm thẻ vật lý gắn chip trực tuyến hoặc mở thêm các điểm làm thẻ, tạo điều kiện cho người dân, nhất là người cao tuổi. Trong thời gian chờ đợi thì nên tiếp tục gia hạn thẻ vật lý trước nay vẫn dùng.

Thông tin với phóng viên An ninh Thủ đô về các trục trặc khi triển khai hệ thống thẻ vé điện tử liên thông, ông Thái Hồ Phương, Giám đốc Tramoc cho biết, đã nắm được những trục trặc khi triển khai thẻ vé điện tử liên thông trên toàn mạng xe buýt TP Hà Nội.

"Việc triển khai rộng rãi, cùng một lúc trên toàn mạng lưới xe buýt sẽ không tránh khỏi những trục trặc chỗ này, chỗ kia. Tuy nhiên, chúng tôi với tinh thần cầu thị, luôn tiếp thu ý kiến của người dân để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện những phần lỗi, trục trặc", ông Phương cho hay.

Theo đó, Tramoc đã có văn bản gia hạn đối với thẻ vật lý thông thường tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2026. Cùng với đó, tiếp nhận đăng ký làm thẻ vật lý gắn chip trực tuyến để người dân không phải tập trung đông người ở số 1 Kim Mã chờ xếp lượt.

Còn đối với những hành khách bị trừ tiền nhầm, trừ tiền hai lần… Tramoc sẽ phối hợp với các đơn vị vận hành buýt và đối tác đối soát, hoàn tiền sớm nhất cho hành khách.

"Chúng tôi luôn cầu thị tiếp thu, rất mong người dân chia sẻ trong giai đoạn đầu khi hệ thống mới vận hành còn một số trục trặc, có thể gây phiền toái cũng rất mong được cảm thông", ông Phương bày tỏ.