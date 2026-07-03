Hà Nội tăng tốc Chiến dịch chuyển đổi số trong 100 ngày, sẽ giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm

ANTD.VN - Hà Nội đang triển khai chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày, tập trung vào 05 lĩnh vực, qua đó kỳ vọng giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm và nghìn giờ lao động mỗi ngày…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang báo cáo tại hội nghị

Chiều 3-7, tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của thành phố Hà Nội, ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã thông tin về Chiến dịch tăng tốc chuyển đổi số trong 100 ngày mà thành phố đang triển khai.

Theo đó, Chiến dịch tập trung vào 05 chiến dịch trọng tâm, đại diện cho chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Đầu tiên là Chiến dịch về dữ liệu số và nền tảng số.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Cù Ngọc Trang cho biết, có một điểm nghẽn hiện nay là thành phố đã tạo lập dữ liệu nhưng còn phân tán ở nhiều hệ thống, nhiều định dạng, nhiều cấp quản lý và chưa được khai thác dùng chung. Cán bộ, nhất là cấp xã, phường, vẫn phải sử dụng nhiều phần mềm, nhiều tài khoản, đăng nhập nhiều lần, thao tác trùng lặp.

Từ thực trạng đó, thành phố đã rà soát hơn 90 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, xác định 14 nhóm dữ liệu ưu tiên cần tích hợp, di trú, chuẩn hóa về Kho dữ liệu dùng chung trước 30-8-2026; đồng thời tiếp tục hoàn thành 93 nhóm dữ liệu trong năm 2026. Chủ tịch UBND Thành phố đã trực tiếp ký Kế hoạch 220 ngày 9-6 để tổ chức chiến dịch này.

“Hiện nay, hạ tầng dữ liệu và cơ sở dữ liệu dùng chung của thành phố Hà Nội đã sẵn sàng đáp ứng. Đây là kho dữ liệu đầu tiên trên cả nước được thiết kế theo đúng chuẩn cấu trúc Data Lakehouse, từ đó hình thành các sản phẩm dữ liệu chất lượng cao” – ông Cù Ngọc Trang nói.

Thứ hai, chiến dịch chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, Hà Nội hiện có 348.780 hộ, cá nhân kinh doanh đang hoạt động, nhưng chỉ 4.979 hộ có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm khoảng 98,2%. Mặt khác, số lượng doanh nghiệp lớn nhưng mức độ tham gia chuỗi giá trị còn thấp...

Do vậy, với chiến dịch về chuyển đổi số cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, mới đây thành phố Hà Nội đã ký kết ghi nhớ hợp tác với 5 tập đoàn lớn (Viettel, MobiFone, VNPT, FPT, CMC) và Ngân hàng BIDV để triển khai nội dung này.

Ông Trang thông tin, cách tiếp cận trong 100 ngày là không lựa chọn một nền tảng đơn lẻ, mà huy động cả hệ sinh thái để đưa các công cụ số thiết yếu đến hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trọng tâm là hỗ trợ các công cụ dễ dùng, có tác động ngay. Địa bàn ưu tiên là chợ dân sinh, tuyến phố kinh doanh, cơ sở OCOP, điểm du lịch, làng nghề truyền thống…

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội thông tin, mục tiêu sau 100 ngày triển khai chiến dịch này, có ít nhất 10.000 hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, và 100 làng nghề được hỗ trợ ứng dụng nền tảng số. Hình thành các mô hình chợ số, tuyến phố kinh doanh số, làng nghề số, gian hàng số, OCOP số.

“Chỉ cần mỗi đơn vị tiết kiệm bình quân 30 phút/ngày, 10.000 đơn vị sẽ tiết kiệm khoảng 5.000 giờ lao động/ngày, tương đương 150.000 giờ/tháng. Chưa kể đến các giá trị kinh tế mang lại từ việc tăng doanh thu, năng suất, mở rộng tệp khách hàng sẽ được thống kê sau khi triển khai” – ông Cù Ngọc Trang phân tích.

Quang cảnh hội nghị

Thứ ba là Chiến dịch về dịch vụ công trực tuyến.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho biết, nhóm 05 thủ tục giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất phát sinh khoảng 300.000 hồ sơ/năm. Đây là nhóm thủ tục có tần suất lớn, liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và thị trường bất động sản.

Nghị định số 18/2026/NĐ-CP đã tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý. Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã thí điểm được luồng điện tử toàn trình, nhưng chưa triển khai đồng loạt trên toàn Thành phố.

Vì thế, trong chiến dịch 100 ngày, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố hoàn thiện quy trình, kiểm thử, tập huấn và triển khai đồng loạt 05 thủ tục này trên toàn thành phố, bảo đảm toàn trình thực chất.

Theo ông Trang, khi tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 100%, dự kiến tiết kiệm khoảng 651,57 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính mỗi năm, chưa tính chi phí cơ hội của người dân, doanh nghiệp và tổ chức tín dụng.

Thứ 4 là Chiến dịch về xây dựng tổ dân phố số, thôn số thông minh

Chiến dịch này đặt ra yêu cầu trong 100 ngày, triển khai mô hình thôn số, tổ dân phố số trên nền tảng số hợp tác với Thành phố và tích hợp trên iHanoi.

Mục tiêu là hình thành kênh giao tiếp, quản lý, tiện ích số chính thống đến từng cộng đồng dân cư…; qua đó có thể giảm 50–70% số cuộc họp trực tiếp, rút ngắn 70–80% thời gian truyền đạt thông tin, giảm trên 60% chi phí vận hành thông tin cơ sở; ước tính sơ bộ có thể tiết kiệm khoảng 400–500 tỷ đồng/năm.

Cuối cùng là Chiến dịch dữ liệu về dinh dưỡng và ATTP học đường cho 3.400 cơ sở giáo dục

Ông Cù Ngọc Trang cho biết, trong chiến dịch 100 ngày, sẽ triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường thành phố Hà Nội – HanoiCheck. Trước mắt, triển khai tại toàn bộ trường học có bữa ăn bán trú trên địa bàn thành phố; đồng thời thí điểm camera AI tại 30 cơ sở giáo dục được lựa chọn.

Mục đích đạt được sau 100 ngày của chiến dịch này là xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về dinh dưỡng và ATTP học đường cho toàn bộ bếp ăn bán trú trên địa bàn. Ước tính tiết kiệm được chi phí vận hành và chi phí xã hội khoảng 350–575 tỷ đồng/năm.