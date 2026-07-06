Kiên quyết "xóa" chậu cây, vật cản chiếm vỉa hè, lập lại kỷ cương đô thị

ANTD.VN - Hàng trăm chậu cây, vật dụng lấn chiếm vỉa hè bị di dời, nhiều trường hợp dừng, đỗ xe trái quy định bị xử lý. Không chỉ là một đợt ra quân cao điểm, Công an xã Gia Lâm (Hà Nội) đang duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý nhằm chấm dứt tình trạng "xẻ thịt" vỉa hè, đặc biệt tại các khu đô thị - nơi vi phạm diễn ra khá phổ biến nhưng công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn do chưa được bàn giao về địa phương quản lý.

Không để vỉa hè thành "sân riêng"

Thực hiện Kế hoạch số 233 ngày 25-6-2026 của UBND xã Gia Lâm về xử lý, giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường tại khu vực 31ha và 72ha, những ngày qua, Công an xã Gia Lâm đã đồng loạt phối hợp các lực lượng chức năng triển khai nhiều tổ công tác kiểm tra trên các tuyến phố Cửu Việt, Thành Trung, Nguyễn Khiêm Ích cùng nhiều tuyến ngõ trọng điểm.

Các lực lượng chức năng dùng xe cẩu xử ý tình trạng dùng cây cảnh lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn

Một trong những nội dung được tập trung xử lý là tình trạng người dân, hộ kinh doanh tự ý đưa chậu cây, cây cảnh, vật dụng sinh hoạt ra vỉa hè, chiếm dụng lối đi của người đi bộ. Đây là thực trạng diễn ra khá phổ biến thời gian qua, nhất là tại các khu đô thị mới, gây mất mỹ quan, cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người đi bộ khi buộc phải đi xuống lòng đường.

Theo ông Mai Ngọc Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo 197, Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm, việc lập lại trật tự đô thị không thể chỉ dừng ở những đợt cao điểm mà phải được duy trì thường xuyên, liên tục. Với phương châm "đã xử lý phải giữ được kết quả", Ban Chỉ đạo 197 xã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiên quyết không để tái diễn tình trạng lấn chiếm vỉa hè sau khi giải tỏa.

Toàn bô các chậu cây cảnh đều bị di dời

Thực tế, công tác kiểm tra, duy trì trật tự đô thị trên địa bàn xã Gia Lâm được Công an xã và các lực lượng chức năng triển khai thường xuyên, liên tục nhằm ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, những ngày gần đây, các tổ công tác tập trung xử lý dứt điểm hành vi đặt chậu cây, cây cảnh, thùng xốp và các vật dụng chiếm dụng vỉa hè tại các khu đô thị - nơi tình trạng này diễn ra khá phổ biến.

Với sự tham gia của đoàn viên thanh niên, các đoàn thể, nhân viên môi trường của UBND xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Công an xã Gia Lâm, hàng trăm chậu cây từ nhỏ đến cỡ lớn đã được thu dọn. Đối với những cây cảnh có kích thước lớn, lực lượng chức năng phải huy động xe cẩu để di chuyển.

Các chậu cây to phải dùng xe cẩu để di dời

Nhiều cây lâu năm, đặt cố định trên vỉa hè trước cửa nhà hoặc cơ sở kinh doanh, từng biến lối đi chung thành "sân riêng", đã được kiên quyết giải tỏa, trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ.

Duy trì kiểm tra hằng ngày, xử lý không có ngoại lệ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã nhắc nhở 67 trường hợp đặt chậu hoa, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè; trong đó 25 hộ dân và 16 hộ kinh doanh cây cảnh tự giác di chuyển tài sản.

Đối với các trường hợp không chấp hành, lực lượng chức năng đã tổ chức cưỡng chế, sử dụng xe cẩu di dời 119 chậu cây cỡ lớn cùng 624 chậu cây nhỏ, thùng xốp.

Di dời các chậu cây, vật cản chiếm vỉa hè

Ngoài ra, hàng loạt vật dụng lấn chiếm không gian công cộng cũng bị thu giữ, tháo dỡ gồm bàn ghế, ô dù, quầy bán hàng, tủ sắt, tủ kính, chòi bảo vệ, bếp nấu, khu rửa bát xây dựng trên vỉa hè, xe ô tô bỏ không và nhiều mái che vi phạm.

Theo lãnh đạo Công an xã Gia Lâm, khó khăn hiện nay là nhiều khu đô thị trên địa bàn, trong đó có những khu đô thị quy mô lớn, đến nay vẫn chưa hoàn tất việc bàn giao hạ tầng cho chính quyền địa phương quản lý. Điều này khiến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị gặp không ít vướng mắc.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây cũng là những khu vực phát sinh nhiều vi phạm nhất. Không ít cư dân có thói quen đặt hàng chục chậu cây, cây cảnh, vật trang trí, thùng xốp... trên vỉa hè trước nhà, thậm chí biến vỉa hè thành phần diện tích sử dụng riêng.

Lực lượng chức năng dọn sạch từng góc phố trên địa bàn xã Gia Lâm

Thượng tá Đào Thanh Bình, Trưởng Công an xã Gia Lâm khẳng định, dù còn những khó khăn về cơ chế quản lý, lực lượng Công an sẽ không buông lỏng địa bàn.

"Công an xã xác định sẽ duy trì kiểm tra thường xuyên, kết hợp tuyên truyền, vận động để người dân tự giác chấp hành. Tuy nhiên, đối với những trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm hoặc không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định nhằm tạo tính răn đe, phòng ngừa chung. Mục tiêu là trả lại vỉa hè đúng công năng phục vụ người đi bộ, xây dựng nếp sống văn minh đô thị", Thượng tá Đào Thanh Bình nhấn mạnh.

Song song với việc lập lại trật tự vỉa hè, Công an xã Gia Lâm cũng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội), Ban quản trị Khu đô thị Vinhomes Ocean Park và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở xử lý nghiêm tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định trên tuyến phố Lý Thánh Tông.

Tính trong 6 ngày xử lý, lực lượng chức năng đã lập biên bản 96 trường hợp, xử phạt 85,9 triệu đồng; trong đó có 53 trường hợp đỗ xe trên vỉa hè, 41 trường hợp đỗ xe tại nơi có biển cấm đỗ, 2 trường hợp đỗ xe trong phạm vi 5m tính từ nút giao, cẩu kéo 10 phương tiện, tạm giữ 69 giấy phép lái xe và dán thông báo tuyên truyền đối với 39 trường hợp.

Vỉa hè phong quang nhờ sự quyết liệt của chính quyền và Công an xã Gia Lâm

Theo Trung tá Lê Xuân Thọ, Phó Trưởng Công an xã Gia Lâm, sau mỗi đợt ra quân, các tổ công tác sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý theo hình thức luân phiên, không để xảy ra tình trạng "ra quân rầm rộ rồi đâu lại vào đấy". Những điểm nóng về trật tự đô thị, đặc biệt tại các khu đô thị, sẽ được đưa vào diện theo dõi thường xuyên để kịp thời phát hiện, xử lý ngay từ khi mới phát sinh.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Gia Lâm đã xử lý 707 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông, với tổng số tiền xử phạt 580,5 triệu đồng.

Việc duy trì kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường đang cho thấy quyết tâm của chính quyền và lực lượng Công an xã Gia Lâm trong việc thiết lập lại kỷ cương đô thị. Thông điệp được đưa ra rất rõ ràng: vỉa hè không phải là nơi để đặt cây cảnh, bày bán hàng hóa hay chiếm dụng làm tài sản riêng; mọi hành vi vi phạm sẽ được phát hiện và xử lý nghiêm, không có ngoại lệ. Đây là thông điệp mạnh mẽ của chính quyền địa phương trong việc xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm không gian công cộng, từng bước hình thành nếp sống văn minh tại các khu đô thị.