Doanh nghiệp nào kiến nghị rót 12.000 tỷ đồng để lên đời cao tốc Hà Nội-Bắc Giang?

ANTD.VN - Ban QLDA 2 vừa kiến nghị Bộ Xây dựng giao tiếp nhận hồ sơ để phối hợp với nhà đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng.

Theo đó, với vai trò là đại diện cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giai đoạn trước, Ban QLDA 2 kiến nghị Bộ Xây dựng giao là đơn vị tiếp nhận hồ sơ liên quan để phối hợp với nhà đầu tư trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP).

Trước khi văn bản của Ban QLDA 2 được gửi đi, ngày 23/6/2026, Công ty CP Đông Sơn Holdings cũng gửi văn bản đề xuất Bộ Xây dựng cho phép lập đề xuất dự án.

Cho biết hiện đang là nhà đầu tư chi phối (nắm giữ 58%) dự án cải tạo nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT và trực tiếp điều hành doanh nghiệp dự án quản lý, vận hành, thu phí dự án ổn định, hiệu quả trong nhiều năm, Công ty CP Đông Sơn Holdings cam kết tổ chức lập đề xuất và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nâng cấp tuyến Hà Nội - Bắc Giang theo đúng quy định của pháp luật, trình cơ quan có thẩm quyền theo đúng tiến độ yêu cầu.

Doanh nghiệp đề xuất rót 12.000 tỷ đồng để mở rộng, lên đời cao tốc Hà Nội- Bắc Giang

Doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ chịu mọi chi phí, rủi ro trong trường hợp hồ sơ đề xuất không được chấp thuận.

Đánh giá việc đề xuất của Công ty CP Đông Sơn Holdings là phù hợp với các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ, Ban QLDA 2 cho biết, dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 12.000 tỷ đồng và không trùng lặp với các dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án.

Việc đầu tư theo hình thức PPP phù hợp với định hướng tại Nghị quyết 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, tăng hiệu quả đầu tư của dự án, huy động được nguồn vốn, kỹ năng và công nghệ của khu vực tư nhân, giảm hỗ trợ của ngân sách nhà nước, thuận tiện cho việc vận hành, khai thác, bảo trì trên tuyến.

Dự án nằm trong quy hoạch của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông (CT01) thuộc danh mục bố trí vốn ngân sách và Ban QLDA 2 đã kiến nghị xem xét bố trí vốn ngân sách Nhà nước cho dự án này.

Cũng theo thông tin từ đơn vị quản lý dự án, báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh cho thấy, lưu lượng xe trên tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang hiện nay khoảng 55.000 xe/ngày đêm, vượt quá nhu cầu vận tải, tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu và ùn ứ giao thông trên đoạn từ cầu Như Nguyệt đến Hà Nội đang khai thác ô tô đi chung với xe máy, cần đầu tư đồng bộ tuyến đường gom hai bên để tổ chức lại giao thông, không cho phương tiện xe máy đi vào làn đường xe cơ giới.

Ngoài ra, hệ thống hàng rào chưa được đầu tư đồng bộ chưa phát huy được tối đa hiệu quả khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ thực trạng trên, việc lập dự án mở rộng, nâng cấp tuyến QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang thành đường cao tốc theo phương thức PPP được đánh giá là cấp thiết và phù hợp với quy hoạch kết cấu đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 được Bộ Xây dựng phê duyệt.