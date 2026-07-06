Hà Nội xem xét đề xuất phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Trung tâm dữ liệu trị giá 4-6 tỷ USD

ANTD.VN - Liên doanh Hưng Yên Group với JLand Group (Malaysia) đã đề xuất hợp tác với thành phố Hà Nội phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu quy mô lớn...

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại buổi làm việc

Tối 5-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và cho ý kiến về đề xuất hợp tác phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu trên địa bàn thành phố.

Đề xuất trên do liên doanh kết hợp thế mạnh của Hưng Yên Group - nhà đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp trong nước - với JLand Group, thành viên Johor Corporation (JCorp), tập đoàn kinh tế của Chính phủ bang Johor, Malaysia. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hưng Yên Group là ông Đặng Thành Tâm, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn (SGI Group).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Hà Nội hiện có nhiều lợi thế để phát triển các dự án công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và trung tâm dữ liệu, trong đó lợi thế nổi bật là Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Hiện Hà Nội đang tái cấu trúc mạnh mẽ khu công nghệ cao này theo định hướng phát triển thành đô thị công nghệ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, hiện nay là thời điểm rất quan trọng để phát triển các tổ hợp đổi mới sáng tạo, trung tâm dữ liệu AI, HPC và AI Data Center. Hà Nội đang mở cửa mạnh mẽ, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng phát biểu

Trên cơ sở đó, đồng chí Trương Việt Dũng đề xuất hai bên nghiên cứu nhiều mô hình hợp tác khác nhau, từ hợp tác giữa Chính phủ với nhà đầu tư, hợp tác công - tư đến mô hình có sự tham gia của các quỹ tài chính. Thành phố sẵn sàng đồng hành để xây dựng phương án phù hợp nhất.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị liên doanh đề xuất nghiên cứu hợp tác với thành phố Hà Nội phát triển Tổ hợp Công nghệ cao, Đổi mới sáng tạo và Trung tâm dữ liệu.

Dự án ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trung tâm dữ liệu AI, trung tâm dữ liệu quy mô lớn, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghệ số, công nghệ thông tin, tự động hóa, robot, công nghệ xanh, công nghệ năng lượng, nghiên cứu ứng dụng và sản xuất công nghệ cao….

Dự án dự kiến có tổng vốn đầu tư sơ bộ khoảng 4 - 6 tỷ USD, được triển khai theo mô hình đồng bộ, hiện đại, xanh, thông minh và bền vững; hướng tới thu hút các nhà đầu tư chiến lược và các nhà đầu tư thứ cấp chất lượng cao.