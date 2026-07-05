Camera AI nâng cao an ninh, quản lý đô thị và giao thông tại Hà Nội

ANTD.VN - từ 1/7, 2460 Camera AI thuộc giai đoạn hai của dự án nâng cấp Trung tâm thông tin chỉ huy và lắp đặt hệ thống camera giám sát chỉ huy, điều hành giao thông, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự và xử lý vi phạm trên địa bàn thủ đô chính thức đi vào hoạt động, qua đó góp phần nâng cao năng lực quản lý đô thị, bảo đảm an ninh, trật tự, giải quyết các điểm nghẽn và xây dựng thủ đô ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại.