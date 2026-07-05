Miễn phí xe buýt trong Vành đai 1, vì sao việc triển khai còn nhiều trục trặc?

ANTD.VN -Từ 1/7, TP Hà Nội thực hiện chủ trương miễn phí xe buýt cho người dân đi lại trong Vành đai 1 để triển khai Đề án vùng phát thải thấp. Dù vậy, việc miễn phí xe buýt vào Vành đai 1 được triển khai đồng thời với hệ thống thẻ vé điện tử liên thông, quẹt thẻ gắn chip, thẻ vật lý ảo… nên đã gây ra những tình huống khó khăn cho người dùng.

Chập chờn việc miễn vé xe buýt trong Vành đai 1

Đặc biệt, nhiều người dân phản ánh, việc miễn phí xe buýt vào Vành đai 1 cũng thực hiện kiểu… chập chờn, chặng được chặng không và không rõ ràng, nhất là khi thanh toán bằng tiền mặt.

Sáng 3/7, chị Nguyễn Thu Thuỷ đi từ Long Biên đến Công viên Thống Nhất, khi lên thì được nhân viên phụ xe thông báo, chuyến đi của chị được miễn phí do chủ trương của TP, là miễn phí xe buýt khu vực Vành đai 1.

Tuy nhiên, cùng ngày, chị Thuỷ đi chiều ngược lại từ Bệnh viện Việt Nam Cuba trên phố Hai Bà Trưng về Học viện Nông nghiệp Việt Nam ở Gia Lâm thì lại không được miễn phí. Nhân viên phụ xe thông báo cho chị là do chị thanh toán bằng tiền mặt nên không có phương án để xử lý, do vậy chị phải thanh toán vé cả chặng.

Trường hợp của chị Thuỷ không phải là cá biệt. Nhiều người dân đi xe buýt trong những ngày qua đều phản ánh sự bất cập này, đặc biệt là khi sử dụng tiền mặt để mua vé.

Chị Đặng Hoàng Dung đi xe buýt từ điểm số 1 Kim Mã đến bệnh viện Việt Đức và khi lên xe vẫn bị nhân viên thu tiền, thay vì được miễn phí do thuộc khu vực Vành đai 1.

Việc miễn phí xe buýt trong Vành đai 1 đang được các đơn vị vận hành xe buýt triển khai nhưng chưa đồng bộ, thống nhất

“Tôi cũng ít sử dụng xe buýt do tính chất công việc di động, thêm vào đó cũng không thuận tiện cho việc đi làm hàng ngày nên cũng không nắm được chủ trương. Chỉ nghe loáng thoáng qua báo đài, nên có hỏi lại nhân viên bán vé thì được họ thông báo là chủ trương chỉ trong vài ngày đầu tháng 7 thôi, không áp dụng dài”, chị Dung phản ánh.

Người dân nên ưu tiên thanh toán không tiền mặt

Thông tin về sự bất cập này, lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội (Tramoc) khẳng định, nhiều hành khách đang hiểu chưa đúng về chính sách.

Theo đó, TP Hà Nội không miễn phí toàn bộ tuyến xe buýt đi qua Vành đai 1, mà chỉ miễn phần cự ly hành khách thực tế di chuyển trong phạm vi Vành đai 1.

Ví dụ, một hành khách đi quãng đường dài 10km, trong đó 6km nằm trong Vành đai 1 thì hành khách sẽ chỉ phải thanh toán tiền vé của 4km còn lại.

Việc triển khai miễn vé xe buýt trong Vành đai 1 còn chưa đồng nhất

Đối với hành khách sử dụng tiền mặt, nhân viên bán vé phải nhập điểm lên và điểm xuống trên thiết bị bán vé để hệ thống tự động tính phần cự ly được miễn và phần phải thanh toán.

Trong khi đó, với hành khách sử dụng thẻ giao thông điện tử, thẻ vật lý hoặc ví điện tử, hệ thống sẽ tạm giữ tiền khi lên xe.

Khi xuống xe, hành khách cần quẹt thẻ hoặc quét mã QR thêm một lần để xác nhận điểm xuống. Hệ thống sẽ tính toán chính xác quãng đường được miễn và hoàn lại ngay phần tiền tương ứng vào tài khoản hoặc thẻ.

"Nếu hành khách quên quẹt khi xuống xe thì hệ thống sẽ mặc định đi hết tuyến và tính tiền theo toàn bộ hành trình", lãnh đạo Tramoc cho hay.

Theo lãnh đạo Tramoc, việc triển khai hình thức thanh toán điện tử cũng là bước chuẩn bị để tiến tới vận hành hệ thống xe buýt không dùng tiền mặt trong thời gian tới.

Tuy nhiên, việc hành khách bị nhân viên bán vé yêu cầu mua vé và thanh toán toàn bộ quá trình di chuyển mà không trừ cự ly di chuyển trong Vành đai 1, lãnh đạo Tramoc nhìn nhận, nhân viên xe buýt như vậy là triển khai chưa đúng quy định.

Thông tin cho rằng chính sách miễn phí chỉ áp dụng trong hai ngày đầu cũng không đúng với chủ trương của thành phố. Theo Tramoc, việc này nhiều khả năng là sai sót trong quá trình triển khai khi chính sách mới vừa được đưa vào thực hiện.

"Do chính sách mới triển khai nên có thể một số đơn vị chưa quán triệt, tập huấn đầy đủ cho toàn bộ nhân viên. Chúng tôi sẽ yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quy trình để tránh những sai sót không đáng có", lãnh đạo Tramoc cho hay.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi khi sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng, lãnh đạo Tramoc khuyến cáo người dân ưu tiên sử dụng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt như thẻ giao thông điện tử, thẻ vật lý gắn chip hoặc ví điện tử.

Theo cơ quan quản lý, đây là cách giúp hệ thống xác định chính xác điểm lên, điểm xuống của hành khách, từ đó tính đúng cự ly được miễn phí và hoàn tiền đầy đủ theo chính sách.