“Đóng” cửa cao tốc Cam Lộ- La Sơn vào ban đêm từ 10-7

ANTD.VN -Từ 17h đến 5h sáng hôm sau, cơ quan quản lý sẽ tạm "đóng" cao tốc Cam Lộ- La Sơn để đảm bảo cho quá trình thi công mở rộng, đồng thời đảm bảo ATGT. Việc "đóng" cao tốc sẽ được thực hiện từ 10/7.

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh vừa phát đi thông báo, từ 17h ngày 10/7, tạm dừng khai thác tuyến cao tốc đoạn Cam Lộ - La Sơn từ 17h - 5h hôm sau.

Dự án mở rộng cao tốc Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) đang được các nhà thầu tập trung thi công đồng loạt các hạng mục. Do vậy, phải tháo dỡ các biển báo hiệu đường bộ, hộ lan tôn sóng, phạm vi mặt đường phải thu hẹp để triển khai thi công mở rộng hai bên tuyến.

Do đó, điều kiện khai thác không còn đảm bảo theo yêu cầu của đường cao tốc, đặc biệt vào thời điểm từ 17h ngày hôm trước đến 5h sáng ngày hôm sau.

Thời gian này, tầm nhìn hạn chế, lưu lượng xe vắng nên các phương tiện lưu thông với tốc độ cao, có nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tạm "đóng" cao tốc Cam Lộ- La Sơn từ 17h-5h sáng hôm sau từ 10/7 để thi công mở rộng và đảm bảo an toàn

Theo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, việc tạm dừng lưu thông là để phòng ngừa tai nạn giao thông, đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho các phương tiện cũng như lực lượng tham gia thi công.

Đây cũng là yêu cầu của Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt thuộc Cục Cảnh sát Giao thông (C08).

Ban QLDA đường Hồ Chí Minh thông báo đến các đơn vị liên quan và toàn thể người dân biết thời gian cấm tất cả các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn trong khung giờ từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau (trừ các phương tiện phục vụ thi công dự án).

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 10/7/2026 cho đến khi có thông báo mới. Qua đó, các phương tiện sẽ được điều tiết, phân luồng đi trên các tuyến đường được hướng dẫn.

Cụ thể, sẽ điều tiết giao thông tại các nút giao quốc lộ 9 tại Km0+00; Nút giao quốc lộ 15D tại Km30+496; Nút giao tỉnh lộ 9B tại Km484+827; Nút giao quốc lộ 49 và quốc lộ 1 đường tránh Huế tại Km80+139 và Nút giao tỉnh lộ 14B tại Km102+042.

Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Cam Lộ - La Sơn (nối Quảng Trị với TP Huế) có tổng chiều dài gần 99km. Điểm đầu tiếp giáp với điểm cuối cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ ở xã Cam Hiếu (Quảng Trị) và điểm cuối tiếp giáp với điểm đầu cao tốc La Sơn - Hòa Liên thuộc xã Hưng Lộc (TP Huế).

Công trình được khởi công cuối năm 2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026, với tổng mức đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng do Ban QLDA đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư.

Tuyến đường này được đầu tư theo giai đoạn phân kỳ, mở rộng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến từ quy mô 2 làn xe lên 4 làn xe hoàn chỉnh. Tuyến đường đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đường cao tốc cấp 80.