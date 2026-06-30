Đề xuất hình thành sân bay Ninh Bình sau 2030, sân bay quốc tế Hải Phòng không đưa vào quy hoạch

ANTD.VN -Theo đơn vị lập tư vấn đề xuất, không xem xét đưa sân bay quốc tế Hải Phòng vào hệ thống quy hoạch, cùng với đó sân bay Ninh Bình sẽ xem xét hình thành sau năm 2030.

Đưa sân bay Biên Hoà ra khỏi quy hoạch

Cập nhật và dự báo nhu cầu vận tải hàng không, đơn vị tư vấn TEDI cho hay, theo kịch bản tăng trưởng kinh tế hai con số (GDP 10%), đến năm 2030 tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không dự báo đạt khoảng 191,2 triệu lượt/năm. Trong khi ở kịch bản GDP tăng trưởng 10,5%, con số này đạt khoảng 236,8 triệu hành khách/năm.

Đối với vận tải hàng hóa, sản lượng hàng hóa thông qua các các cảng hàng không dự báo đạt khoảng 3,75 triệu tấn hàng hóa/năm (theo kịch bản tăng trưởng GDP 10%).

Về dài hạn, nhu cầu vận tải hành khách đến năm 2050 được dự báo đạt khoảng 453,9 triệu lượt/năm theo kịch bản tăng trưởng 7% và khoảng 540,6 triệu lượt/năm theo kịch bản tăng trưởng 7,5%.

Sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng hàng không đến năm 2050 dự kiến đạt khoảng 12,23 triệu tấn/năm theo kịch bản tăng trưởng 7% và khoảng 13,35 triệu tấn/năm theo kịch bản tăng trưởng 7,5%.

Từ kết quả dự báo nhu cầu vận tải, đơn vị tư vấn đã kiến nghị kết quả dự báo sản lượng hành khách và hàng hóa thông qua phân bổ cho từng cảng hàng không trong giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Liên quan đến đề xuất của một số địa phương, Bộ ngành, sau khi rà soát, đơn vị tư vấn kiến nghị đưa Cảng hàng không Biên Hòa ra khỏi hệ thống cảng hàng không toàn quốc, phù hợp với định hướng của Bộ Quốc phòng.

Sân bay quốc tế Cát Bi tại Hải Phòng

Đối với Cảng hàng không quốc tế Hải Phòng, tư vấn đề xuất xem xét không đưa vào hệ thống quy hoạch nhằm tập trung nguồn lực đầu tư cho các công trình hạ tầng chiến lược khác như cảng biển và khu logistics.

Trong khi đó, hồ sơ điều chỉnh đề xuất bổ sung các Cảng hàng không Măng Đen và Vân Phong vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, Cảng hàng không Vân Phong được định hướng là cảng hàng không quốc tế, phục vụ chủ yếu cho Khu kinh tế Vân Phong và khu vực lân cận.

Với Cảng hàng không Ninh Bình, đơn vị tư vấn kiến nghị hình thành sau năm 2030; giai đoạn 2026 - 2030 sẽ triển khai các thủ tục quy hoạch và chuẩn bị đầu tư. Các chỉ tiêu quy hoạch cụ thể của CHK Ninh Bình sẽ được xác định ở bước lập quy hoạch chi tiết.

Xem xét thận trọng mở rộng sân bay Côn Đảo

Một nội dung đáng chú ý khác là đề xuất nâng Cảng hàng không Côn Đảo từ cấp 4C lên 4E, đồng thời chuyển từ cảng hàng không nội địa thành cảng hàng không quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của Đặc khu Côn Đảo và khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch.

Tư vấn cho rằng, cần thận trọng trong việc mở rộng sân bay Côn Đảo

Tuy nhiên, theo tư vấn, phương án mở rộng Côn Đảo sẽ tiếp tục được nghiên cứu kỹ trong bước lập quy hoạch chi tiết nhằm bảo đảm hiệu quả kinh tế - kỹ thuật và hạn chế tác động đến hệ sinh thái biển.

Bên cạnh đó, tư vấn cũng đề xuất quy hoạch Cảng hàng không Cao Bằng là cảng hàng không quốc tế cấp 4E, dự kiến xây dựng trong giai đoạn 2030 - 2050 trên diện tích khoảng 500 ha. Giai đoạn đầu sẽ đầu tư theo tiêu chuẩn 4C để tối ưu hiệu quả khai thác, sau đó nâng cấp khi nhu cầu vận tải quốc tế tăng.

Đối với Cảng hàng không Quảng Trị, đơn vị tư vấn kiến nghị điều chỉnh từ cấp 4C lên 4E nhằm tạo dư địa phát triển lâu dài, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai. Quy mô cụ thể sẽ được xác định ở giai đoạn lập quy hoạch chi tiết.

Theo lãnh đạo TEDI, sau khi Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được bổ sung vào quy hoạch và đề xuất đưa Măng Đen, Vân Phong vào hệ thống cảng hàng không toàn quốc, số lượng cảng hàng không tiềm năng giảm từ 12 xuống còn 9 vị trí.

Đơn vị tư vấn cũng cho rằng việc sáp nhập địa giới hành chính đã tạo ra nhiều không gian phát triển mới, làm thay đổi trung tâm hành chính và định hướng phát triển của nhiều địa phương. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá lại các vị trí cảng hàng không tiềm năng để bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.