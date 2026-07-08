Bổ sung nhiều sân bay vào quy hoạch đến 2030 như Bạch Long Vỹ, Thổ Chu, Vân Phong

ANTD.VN - Bộ trưởng Bộ Xây dựng vừa phê duyệt điều chỉnh hệ thống cảng hàng không toàn quốc đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó, đến năm 2030, cả nước có 36 sân bay; tầm nhìn đến năm 2050 có 37 sân bay.

Cụ thể, thời kỳ 2021 - 2030 sẽ duy trì quản lý, đầu tư, khai thác hiệu quả các cảng hàng không hiện hữu và nghiên cứu quy hoạch hình thành 36 cảng hàng không, gồm:

19 cảng hàng không quốc tế: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo.

17 cảng hàng không nội địa: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Phan Thiết, Rạch Giá, Cà Mau, Thành Sơn, Thổ Chu.

So với quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 648 (quy hoạch 648), giai đoạn 2021 - 2030 tăng thêm 6 sân bay.

Sân bay Gia Bình là sân bay quốc tế và xây dựng trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Trong đó, 5 sân bay quốc tế được bổ sung gồm Gia Bình, Cao Bằng, Ninh Bình, Vân Phong và Côn Đảo.

Đối với sân bay nội địa, sân bay Biên Hòa được đưa ra khỏi quy hoạch do cấp có thẩm quyền quyết định chỉ khai thác quân sự.

Hai sân bay Cao Bằng và Côn Đảo trước đây quy hoạch là sân bay nội địa được chuyển thành sân bay quốc tế; Bổ sung sân bay nội địa là Bạch Long Vĩ và Măng Đen.

Tầm nhìn đến năm 2050, cả nước hình thành 37 sân bay gồm:

20 sân bay quốc tế: Cao Bằng, Vân Đồn, Cát Bi, Nội Bài, sân bay thứ hai vùng Thủ đô, Gia Bình, Ninh Bình, Thọ Xuân, Vinh, Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai, Vân Phong, Cam Ranh, Liên Khương, Long Thành, Tân Sơn Nhất, Cần Thơ, Phú Quốc, Côn Đảo.

17 sân bay nội địa: Lai Châu, Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản, Bạch Long Vĩ, Đồng Hới, Quảng Trị, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Măng Đen, Thành Sơn, Phan Thiết, Rạch Giá, Thổ Chu, Cà Mau.

Quy hoạch điều chỉnh lần này xác định sẽ xây dựng các trung tâm bảo dưỡng, sửa chữa máy bay tại các cảng hàng không có nhu cầu, ưu tiên Vân Đồn, Nội Bài, Gia Bình, Chu Lai, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, trung tâm tại Vân Đồn và Gia Bình sẽ thay thế các trung tâm được quy hoạch tại Cam Ranh và Cần Thơ trong quy hoạch trước đó.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030 tổng sản lượng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt khoảng 249,14 triệu hành khách (chiếm 1 - 1,5% thị phần vận tải), tổng sản lượng hàng hóa khoảng 4,35 triệu tấn (chiếm 0,05 - 0,1% thị phần vận tải).

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030 khoảng 577.572 tỷ đồng (quy hoạch trước đó là 420.000 tỷ đồng), huy động từ ngân sách Nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.