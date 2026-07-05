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Đường sắt mở bán vé sau Hè, giảm 10-15% vé khứ hồi

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Hải Dương

ANTD.VN -Đường sắt đã mở bán vé tàu cho giai đoạn sau hè, áp dụng với các đoàn tàu chạy từ ngày 17/8 đến hết 30/12/2026.

Trên tuyến Bắc - Nam, duy trì 5 đôi tàu Thống nhất. Ngoài ra, vẫn chạy thường xuyên các tuyến Hà Nội - Vinh, Hà Nội - Đà Nẵng, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang, Đà Nẵng - Huế, Đà Lạt - Trại Mát, Hà Nội - Lào Cai và Hà Nội - Hải Phòng...

Cuối tuần, tuyến Hà Nội - Hải Phòng có thêm các chuyến tăng cường. Tuyến TP.HCM - Phan Thiết chạy hằng ngày đến 10/9; từ 11/9 đến 30/12 chỉ khai thác vào thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật.

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Đường sắt bắt đầu mở bán vé sau Hè, giảm giá từ 10-15% vé khứ hồi, tuỳ chặng

Trong giai đoạn này, ngành đường sắt áp dụng nhiều chương trình giảm giá vé, gồm giảm 10% vé lượt về khi mua vé khứ hồi, giảm 15% vé khứ hồi trên một số chuyến tuyến Lào Cai - Hà Nội;

Giảm 3 - 9% cho đoàn từ 20 người trở lên và giảm 5 -15% đối với một số hành trình dài khi mua trước từ 10 ngày. Các chính sách ưu đãi dành cho đối tượng chính sách, người cao tuổi, trẻ em, sinh viên... vẫn được duy trì.

Giá vé có thể tăng 3-5% nếu mua trong vòng 2 ngày trước giờ tàu chạy.

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