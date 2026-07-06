Vượt hàng trăm cây số, tìm lại từng bước đi sau hai lần thoát vị đĩa đệm

ANTD.VN -Từng mổ trước đây nhưng cơn đau vẫn bùng phát dữ dội, chị Trang (43 tuổi, Đắk Lắk) đã đi lại bình thường chỉ sau 2 ngày phẫu thuật nhờ kỹ thuật can thiệp ít xâm lấn tại Vinmec Đà Nẵng.

Nỗi ám ảnh tái phát bệnh vì hẹp ống sống nặng

Sau lần phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng đầu tiên, chị Trang tiếp tục rơi vào tình trạng đau thắt lưng dữ dội, chân phải tê yếu, việc đi lại ngày càng khó khăn. Có những ngày chị chỉ có thể nằm nghiêng một chỗ, co chân phải, không dám đổi tư thế vì sợ cơn đau bùng phát.

"Đau nhất là vùng lưng rồi giật xuống chân, có lúc đau chói không thể bước nổi. Đã từng mổ một lần rồi nên khi bị đau lại, tôi suy sụp và lo lắm, sợ lưng mình hỏng hẳn, không biết còn nơi nào chữa được không", chị Trang chia sẻ.

Sau thời gian điều trị nội khoa nhưng tình trạng không cải thiện, chị cùng gia đình quyết định vượt hàng trăm cây số từ Tây Nguyên đến Bệnh viện đa khoa Vinmec Đà Nẵng, với mong muốn tìm được nguyên nhân và hướng điều trị phù hợp.

Hành trình vượt hàng trăm cây số của chị Trang khép lại bằng nụ cười hạnh phúc trong ngày xuất viện

Thoát vị đĩa đệm là bệnh lý phổ biến. Tuy nhiên, những trường hợp tái phát sau phẫu thuật như chị Trang, việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định tình trạng của chị phức tạp hơn nhiều so với một ca thoát vị đĩa đệm thông thường. Khối thoát vị tái phát ở trung tâm lệch phải kết hợp với tình trạng hẹp ống sống mức độ nặng đã gây chèn ép nghiêm trọng lên rễ thần kinh. Đây là nguyên nhân dẫn đến những cơn đau dữ dội, khiến chân phải tê yếu và hạn chế khả năng vận động.

Không chỉ vậy, ê- kíp điều trị còn phải đối mặt các bệnh lý nền mà chị đang mắc phải, gồm đái tháo đường và tăng lipid máu. Với bệnh nhân có bệnh lý chuyển hóa, việc chỉ định phẫu thuật lần hai cần được tính toán rất cẩn trọng. Quá trình kiểm soát đường huyết, hạn chế nguy cơ chậm lành hoặc nhiễm trùng vết mổ, cũng như xây dựng chiến lược phục hồi chức năng sau phẫu thuật đều đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa.

Khác biệt từ công nghệ nội soi ít xâm lấn của Vinmec Đà Nẵng

Thách thức lớn nhất đặt ra cho ê-kíp là giải phóng rễ thần kinh bị chèn ép nhưng vẫn phải hạn chế tối đa tổn thương các mô lành xung quanh, vốn đã xơ dính sau lần mổ trước. Sau khi hội chẩn toàn diện, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm thoát vị, một kỹ thuật tiếp cận vùng tổn thương qua đường mổ nhỏ, giúp hạn chế xâm lấn đến hệ thống cơ, dây chằng và cấu trúc xương cột sống xung quanh.

Để đảm bảo an toàn cho ca mổ lần hai, trước phẫu thuật, bệnh nhân được kiểm soát chặt chẽ các chỉ số đường huyết và lipid máu, đưa cơ thể về trạng thái ổn định nhất.

Trong quá trình phẫu thuật, BSCKI Dương Thanh Hà - Bác sĩ Ngoại thần kinh, Vinmec Đà Nẵng, sử dụng hệ thống nội soi hiện đại để tiếp cận chính xác vùng đĩa đệm tổn thương. Dù khối thoát vị tái phát cùng mô xơ sau lần mổ đầu đã khiến rễ thần kinh gần như dính hoàn toàn, dưới hình ảnh nội soi sắc nét, phẫu thuật viên vẫn bóc tách khéo léo, loại bỏ hoàn toàn khối thoát vị và giải phóng rễ thần kinh một cách an toàn, đồng thời bảo tồn các cấu trúc thần kinh lân cận.

"Với các trường hợp thoát vị đĩa đệm tái phát sau mổ, cấu trúc giải phẫu tại vùng can thiệp đã thay đổi, kèm theo tình trạng xơ dính ở nhiều mức độ khác nhau. Điều này khiến việc tiếp cận khó khăn hơn rất nhiều. Phẫu thuật nội soi là lựa chọn tối ưu giúp giảm đau sau mổ, hạn chế nguy cơ chậm liền hoặc nhiễm trùng vết mổ ở bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, đồng thời giúp họ sớm trở lại cuộc sống thường ngày", BSCKI Dương Thanh Hà nhận định.

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Đà Nẵng thực hiện phẫu thuật

Ngay sau phẫu thuật, tình trạng đau của bệnh nhân cải thiện rõ rệt, có thể xoay trở và vận động dễ dàng hơn. Song song với việc theo dõi sát các chỉ số sinh hiệu, đường huyết và chăm sóc vết mổ, bệnh nhân cũng được triển khai chương trình phục hồi chức năng và tập vật lý trị liệu sớm ngay tại giường, giúp nhanh chóng lấy lại biên độ vận động của chân.

Đến ngày hậu phẫu thứ hai, bệnh nhân đã có thể tự đứng dậy và đi lại nhẹ nhàng, điều mà chỉ vài ngày trước còn tưởng như rất xa vời. Hành trình vượt hàng trăm cây số của chị Trang khép lại bằng nụ cười hạnh phúc trong ngày xuất viện, khi cơn đau từng ám ảnh nhiều tháng đã lùi lại phía sau.

Trường hợp của chị Trang là minh chứng cho thấy đau tái phát sau phẫu thuật cột sống có thể hồi phục nếu người bệnh được thăm khám và điều trị đúng hướng. Những biểu hiện như đau lưng lan xuống chân kéo dài, tê bì, yếu chân hoặc đau tái phát sau phẫu thuật đều là các dấu hiệu cảnh báo không nên chủ quan. Người bệnh cần tránh tự điều trị hoặc sử dụng các phương pháp chưa được kiểm chứng. Việc thăm khám sớm và xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp tại các cơ sở chuyên khoa uy tín có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao hiệu quả điều trị, bảo tồn chức năng vận động và phòng ngừa nguy cơ tổn thương thần kinh vĩnh viễn.

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Đà Nẵng hiện là một trong những địa chỉ khám chữa bệnh lý cột sống được nhiều người dân từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tìm đến, đặc biệt với các ca phức tạp cần phối hợp đa chuyên khoa. Với định hướng phát triển chuyên sâu trong điều trị các bệnh lý cột sống, Vinmec Đà Nẵng tiếp tục đầu tư về kỹ thuật, con người và quy trình phối hợp đa chuyên khoa, hướng tới mục tiêu đồng hành cùng người bệnh trong từng giai đoạn điều trị và phục hồi.