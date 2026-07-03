Sun Group "bắt tay" Changi Airports mở rộng hợp tác lĩnh vực hàng không

ANTD.VN -Sun Group và Changi Airports International Pte. Ltd. (CAI) - đơn vị phát triển và quản lý sân bay thuộc Changi Airport Group vừa chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện (MOU), mở rộng quan hệ hợp tác trong phát triển và vận hành sân bay tại Việt Nam.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, từ hợp tác tại một dự án trọng điểm sang khuôn khổ hợp tác dài hạn, hướng tới đưa các chuẩn mực quốc tế vào quy hoạch, phát triển và vận hành các dự án hạ tầng hàng không của Sun Group.

Quan hệ hợp tác giữa Sun Group và CAI được khởi đầu từ dự án phát triển Cảng HKQT Phú Quốc. Việc hai bên mở rộng phạm vi hợp tác lần này nhằm xây dựng năng lực quản trị, vận hành theo chuẩn quốc tế cho các danh mục hạ tầng hàng không do Sun Group phát triển.

Sun Group và Changi Airports International Pte. Ltd. ký kết hợp tác

Theo đó, CAI sẽ đồng hành cùng Sun Group xuyên suốt vòng đời sân bay, từ quy hoạch tổng thể, tối ưu thiết kế, tư vấn xây dựng, chuẩn bị khai thác đến vận hành, bảo trì và phát triển các dịch vụ hàng không chuyên biệt.

Điểm khác biệt của MOU lần này là mở rộng hợp tác từ một dự án cụ thể sang khuôn khổ dài hạn, tạo nền tảng để Sun Group tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, quản trị và vận hành sân bay, từng bước hình thành năng lực phát triển và vận hành theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Cảng HKQT Phú Quốc hiện do Sun Group quản lý vận hành

Thông qua hợp tác với CAI - đơn vị đã tư vấn cho hơn 60 sân bay tại hơn 20 quốc gia - Sun Group hướng tới thiết lập các chuẩn mực tiên tiến về hiệu quả khai thác và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết: "Việc mở rộng hợp tác với CAI phản ánh tầm nhìn dài hạn của Sun Group trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Chúng tôi không chỉ hướng tới xây dựng những sân bay hiện đại, mà còn từng bước hình thành năng lực phát triển và vận hành theo chuẩn quốc tế, góp phần tạo nên những cửa ngõ kết nối mới của Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng không".