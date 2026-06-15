Thống nhất đầu tư đường sắt TP.HCM- Cần Thơ theo quy mô đường đơn

ANTD.VN -Thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng tại cuộc họp về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, lãnh đạo Bộ này bày tỏ thống nhất phương án đầu tư giai đoạn 1 dự án theo quy mô đường đơn và yêu cầu khẩn trương hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Bộ trong tháng 7/2026.

Theo ông Bùi Xuân Dũng, dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có quy mô lớn, đi qua khu vực có điều kiện địa chất yếu và có tác động sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vì vậy, công tác chuẩn bị đầu tư phải được nghiên cứu cẩn trọng, kỹ lưỡng nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả đầu tư.

Do vậy, Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan chuyên môn để hoàn thiện hồ sơ. Trong đó lưu ý cần tiếp tục bổ sung các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và số liệu dẫn chứng có nguồn trích dẫn cụ thể nhằm làm rõ sự cần thiết đầu tư dự án.

Đối với công tác dự báo nhu cầu vận tải, Thứ trưởng Dũng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận làm việc cụ thể với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam cùng Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để cập nhật số liệu thực tế về lượng hành khách và hàng hóa lưu thông trên hành lang TP.HCM - Cần Thơ.

Thống nhất đầu tư dự án đường sắt TP.HCM- Cần Thơ theo quy mô đường đơn

Việc dự báo nhu cầu phải phân tích rõ khả năng hấp dẫn của vận tải đường sắt, số liệu dự báo có sức thuyết phục, làm rõ sự phân chia thị phần giữa đường sắt với đường bộ, đường thủy nội địa.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu đưa nội dung nghiên cứu phát triển mô hình đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) dọc tuyến đường sắt vào báo cáo tiền khả thi của dự án; xác định rõ quỹ đất khu vực lân cận các nhà ga để phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ và logistics.

Về giải pháp kỹ thuật, ông Dũng thống nhất chủ trương phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo quy mô đường đơn nhưng cần tính toán để bảo đảm tiết kiệm, tránh việc thi công giai đoạn sau làm gián đoạn tổ chức vận tải giai đoạn trước.

Theo phương án đang được nghiên cứu, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có điểm đầu tại ga An Bình (phường Dĩ An, TP.HCM), điểm cuối tại ga Cần Thơ (phường Hưng Phú, TP Cần Thơ).

Tổng chiều dài tuyến là 175,2km, đi qua 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Về quy mô, dự án sẽ xây mới đường sắt vận chuyển chung hành khách và hàng hóa, giai đoạn 1 là đường đơn (giai đoạn 2 đầu tư đường đôi theo quy hoạch), khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 160km/h. Toàn tuyến đầu tư 12 ga và 3 depot (An Bình, Tân Kiên, Cần Thơ).