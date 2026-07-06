Cần tính toán lợi ích kinh tế của dự án cao tốc Bảo Hà- Lai Châu 63.500 tỷ đồng

ANTD.VN - Bộ Xây dựng đề nghị tỉnh Lai Châu cập nhật lại kết quả dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến, bổ sung thuyết minh chi tiết về tính toán lợi ích kinh tế của dự án cao tốc Bảo Hà- Lai Châu.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lai Châu về việc tham gia ý kiến hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13).

Theo Bộ Xây dựng, việc đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ từng bước góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông trong khu vực, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, kết nối Cửa khẩu Ma Lù Thàng, các tỉnh vùng Tây Bắc với Thủ đô Hà Nội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Tuy vậy, Bộ Xây dựng lưu ý cấp có thẩm quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư Dự án theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Bên cạnh đề nghị cập nhật lại kết quả dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến, tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư theo năm... để đánh giá hiệu quả đầu tư, Bộ Xây dựng cho biết, hồ sơ thiết kế sơ bộ thể hiện nhiều đoạn đào sâu, đắp cao, bố trí nhiều công trình cầu cạn có chiều cao lớn, ngoài việc cần tối ưu về chi phí đầu tư, tiến độ thi công cần rà soát, cập nhật đầy đủ các chi phí liên quan đến công tác quản lý, khai thác sau này.

Theo đề xuất của tỉnh Lai Châu, tuyến cao tốc Bảo Hà- Lai Châu có tổng mức đầu tư khoảng 63.500 tỷ đồng

Bộ Xây dựng cũng đồng thời đề nghị các bên liên quan bổ sung thuyết minh chi tiết về tính toán lợi ích kinh tế của dự án có thể định lượng (tiết kiệm thời gian đi lại, chi phí vận hành,...) để khẳng định dự án khả thi về mặt kinh tế hoặc các lợi ích kinh tế xã hội về quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo...

"Quá trình hoàn thiện, cần lưu ý làm rõ cơ sở của việc lựa chọn số năm tính toán, tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án, dự kiến chi phí vận hành, bảo trì, duy tu hàng năm và các kỳ trung tu, đại tu theo quy định; kết quả tính toán chi phí vận hành xe; giá trị từ tiết kiệm thời gian của mỗi chuyến xe đi trên tuyến mới và bổ sung kết quả đánh giá độ nhạy khi tăng chi phí 10%, giảm lợi ích 10%", văn bản nêu.

Đưa ra quan điểm về phạm vi đầu tư dự án, Bộ Xây dựng nhìn nhận, phạm vi nghiên cứu của dự án từ điểm kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cửa khẩu Ma Lù Thàng nhằm xem xét, đánh giá tổng thể quy mô đầu tư là cần thiết.

Tuy nhiên, trong điều kiện nhu cầu vận tải qua cửa khẩu Ma Lù Thàng chưa cao, nguồn lực hạn chế, Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung nghiên cứu phân kỳ đầu tư tuyến đường theo hướng điểm cuối của dự án giai đoạn 1 tại TP Lai Châu để ưu tiên đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030. Đoạn còn lại sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư khi nhu cầu vận tải tăng cao, huy động được nguồn vốn.

Cũng theo Bộ Xây dựng, phương án thiết kế dự án được nghiên cứu hiện sử dụng khối lượng lớn công trình cầu (tổng chiều dài gần 55 km, chiếm xấp xỉ 34% chiều dài tuyến), hầm (tổng chiều dài gần 13km, chiếm 7,8% chiều dài tuyến); chi phí xây dựng công trình cầu, hầm khoảng 31.356 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng chi phí xây dựng.

Bộ Xây dựng cho rằng cần rà soát kỹ lưỡng, tổng thể, toàn diện giải pháp thiết kế sơ bộ, so sánh với phương án điều chỉnh hướng tuyến, trắc dọc khu vực để tối ưu hóa, giảm chi phí đầu tư.

Theo phương án được UBND tỉnh Lai Châu gửi xin ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan, tuyến đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu được nghiên cứu đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, tổng chiều dài khoảng 163km, đi qua địa phận 2 tỉnh: Lào Cai (49,5km) và Lai Châu (113,5km).

Điểm đầu giao cao tốc Hà Nội - Lào Cai thuộc địa phận xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, thuộc địa phận xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng gần 63.500 tỷ đồng.