Xem phối cảnh "Siêu ga" Cổ Loa: hạt nhân đô thị của một Hà Nội lập thể đa tầng, đa lớp trong tương lai

ANTD.VN - Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng tại không gian trưng bày Bảo tàng Hà Nội. Được xây dựng dựa trên nền tảng Luật Thủ đô năm 2026, đồ án vạch ra kịch bản dịch chuyển không gian phát triển chiến lược hướng về phía Bắc sông Hồng. Ở đó, khu vực Cổ Loa được lựa chọn để xây dựng một siêu nhà ga tốc độ cao kết hợp mô hình đô thị phát triển gắn với giao thông công cộng (TOD). Đây không chỉ là một điểm dừng đón trả khách thông thường, mà là bài toán tổ chức lại mật độ dân cư, định hình một Hà Nội lập thể đa tầng, đa lớp trong tương lai.