Trường học số không thể thiếu công cụ đánh giá số

ANTD.VN -Trường học số không thể chỉ dừng ở giáo án điện tử, lớp học online hay phần mềm trình chiếu. Khi kiểm tra, đánh giá và cá nhân hóa học tập trở thành yêu cầu bắt buộc, nhà trường cần công cụ đánh giá số đủ sâu để tạo đề, chấm bài và đọc dữ liệu học sinh.

Kỹ năng số không dừng ở việc biết dùng phần mềm

Trước đây, một giáo viên được xem là thành thạo công nghệ nếu biết soạn giáo án điện tử, trình chiếu bài giảng, tạo lớp học online hoặc gửi tài liệu qua ứng dụng. Những kỹ năng này vẫn cần thiết nhưng chưa đủ trong bối cảnh hiện nay. Giáo viên cần thêm năng lực: tạo học liệu số, xây dựng ngân hàng câu hỏi, tổ chức kiểm tra trên nền tảng số, đọc dữ liệu học tập và dùng AI như một trợ lý chuyên môn. Nói cách khác, năng lực số của giáo viên không nằm ở việc dùng thật nhiều công cụ, mà ở khả năng dùng đúng công cụ để phục vụ việc dạy học.

Rất cần công cụ đánh giá số để có được thực chất hiệu quả công tác chuyên môn

Biết dùng AI để tạo đề và học liệu nhanh hơn

Một trong những biểu hiện rõ nhất của kỹ năng số là khả năng sử dụng AI để hỗ trợ chuẩn bị bài dạy và kiểm tra.

Tuy nhiên, giáo viên không dùng AI máy móc, vẫn cần kiểm tra độ chính xác, điều chỉnh câu hỏi và chọn nội dung phù hợp với lớp mình. AI giúp có bản nháp nhanh hơn, còn quyết định sư phạm cuối cùng vẫn thuộc về người thầy - đây chính là năng lực số cần có: không phụ thuộc vào AI, nhưng biết khai thác AI để giảm thời gian làm việc lặp lại.

Biết số hóa kho đề và tái sử dụng dữ liệu

Một khó khăn phổ biến là kho đề, bài tập và tài liệu cũ thường nằm rải rác trong file Word, PDF, ảnh chụp hoặc bản giấy, khiến việc dùng lại tốn nhiều thời gian tìm kiếm, cắt dán và phân loại thủ công.

Một giáo viên có kỹ năng số cần biết biến kho tài liệu cũ thành dữ liệu có thể tái sử dụng. Khi đề kiểm tra được số hóa thành ngân hàng câu hỏi, giáo viên có thể tìm câu hỏi theo môn học, khối lớp, chủ đề, mức độ nhận thức hoặc kỹ năng cần đánh giá - đặc biệt hữu ích trong các giai đoạn cao điểm như ôn thi học kỳ, ôn thi vào lớp 10 hoặc chuẩn bị bài tập hè.

Biết đánh giá học sinh bằng dữ liệu

Một năng lực số quan trọng khác là biết đọc dữ liệu học tập. Trong cách làm truyền thống, sau mỗi bài kiểm tra, giáo viên thường chỉ có một bảng điểm - biết học sinh được bao nhiêu, nhưng chưa rõ các em sai ở đâu và cần hỗ trợ điều gì.

Môi trường giáo dục cần có công cụ đánh giá số đủ sâu

Với đánh giá số, giáo viên có thể nhìn sâu hơn: câu hỏi nào nhiều học sinh làm sai, nhóm nào yếu ở một dạng bài, kỹ năng nào cần ôn lại, học sinh nào đang tiến bộ hoặc tụt lại.

AutoExam: trợ lý AI hỗ trợ giáo viên từ tạo đề đến phân tích kết quả

Để lớp học số và trường học số vận hành thực chất, giáo viên không chỉ cần công cụ dạy học trực tuyến, mà còn cần một nền tảng đánh giá số đủ sâu để theo dõi quá trình học tập của học sinh - hỗ trợ trọn quy trình: tạo đề, giao bài, tổ chức thi, chấm bài, phân tích kết quả và phản hồi sau kiểm tra.

AutoExam.ai đáp ứng nhu cầu đó bằng hệ sinh thái AI cho giáo viên, tập trung vào các công việc cốt lõi trong kiểm tra đánh giá: tạo đề bằng mô tả tự nhiên theo môn học, khối lớp, chủ đề, thời lượng và mức độ nhận thức; tính năng Digitize "Zero Data-Entry" giúp chuyển đề từ PDF, Word hoặc hình ảnh thành ngân hàng câu hỏi số, giảm thao tác nhập liệu thủ công.

Trong bối cảnh kỹ năng số cho giáo viên trở thành yêu cầu thiết yếu, AutoExam không thay thế vai trò người thầy. Ngược lại, nền tảng này giúp giáo viên giảm việc thủ công, có thêm dữ liệu để hiểu học sinh và dành nhiều thời gian hơn cho chuyên môn sư phạm.

Giáo viên quan tâm đến AI cho giáo viên có thể theo dõi cộng đồng/Facebook của AutoExamđể nhận thêm prompt, tài liệu hướng dẫn và kinh nghiệm ứng dụng AI trong lớp học.