Đề xuất xây dựng đường băng, đường lăn sân bay Cam Ranh với 2.500 tỷ đồng

ANTD.VN -Cục Hàng không Việt Nam vừa có tờ trình gửi Bộ Xây dựng xem xét quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường băng, đường lăn sân bay Cam Ranh, trong đó tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.500 tỷ từ ngân sách.

Theo Cục Hàng không, sân bay Cam Ranh hiện có hai đường băng song song. Trong đó, đường băng 02L/20R được xây dựng giai đoạn năm 1965 - 1972, dài 3.051m, rộng 45m. Sau hơn 50 năm khai thác, sức chịu tải của đường băng không còn đáp ứng yêu cầu của nhiều dòng máy bay hiện đại.

Do đó các máy bay như Airbus A321, Boeing 737 MAX, Boeing 787 hay Airbus A350 chỉ có thể cất, hạ cánh trên đường băng này khi giảm từ 10-50% tải trọng, đồng nghĩa phải cắt giảm hành khách, hàng hóa hoặc nhiên liệu để bảo đảm an toàn.

Trong khi đó, đường băng 02R/20L được đưa vào khai thác năm 2019, dài 3.048m, rộng 45m, đáp ứng khai thác bình thường các loại máy bay code E như Boeing 777, Boeing 747 hoặc tương đương.

Không chỉ đường băng 02L/20R, hệ thống các đường lăn W, W1, W3, W5, W6, G1, G3 và G5 cũng đã khai thác hơn 50 năm nhưng chưa được sửa chữa lớn. Mặt đường xuất hiện nhiều hư hỏng như nứt, vỡ, bong bật, gãy tấm bê tông, ảnh hưởng đến an toàn khai thác.

Cơ quan quản lý Nhà nước về hàng không đề xuất xây dựng đường băng, đường lăn sân bay Cam Ranh với khoảng 2.500 tỷ đồng

Bên cạnh đó, hệ thống đèn tiếp cận hai đầu đường băng vẫn sử dụng đèn halogen và đèn chớp xenon đã cũ, hoạt động thiếu ổn định.

Trong khi việc tìm mua đèn thay thế gặp nhiều khó khăn do các loại đèn này không còn được sản xuất.

Theo đơn vị tư vấn là Công ty TNHH MTV Thiết kế và Tư vấn xây dựng công trình hàng không ADCC, các đợt sửa chữa đường băng, đường lăn sân bay Cam Ranh thời gian qua chủ yếu mang tính tạm thời, chỉ duy trì khai thác chứ chưa xử lý triệt để các hư hỏng do kết cấu mặt đường đã hết tuổi thọ.

Trong điều kiện đường băng vẫn phải khai thác với tần suất cao, nguy cơ bong bật mặt đường trong quá trình máy bay cất, hạ cánh rất lớn. Các mảnh vỡ có thể trở thành vật thể lạ (FOD), gây hư hỏng động cơ, thiết bị máy bay, thậm chí dẫn đến sự cố nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn bay.

Việc đường băng 02L/20R xuống cấp và phải khai thác hạn chế tải trọng cũng ảnh hưởng đến hoạt động khai thác chung giữa hàng không dân dụng và quân sự.

Nếu một đường băng phải đóng cửa để sửa chữa, toàn bộ hoạt động khai thác sẽ dồn sang đường băng còn lại, làm giảm năng lực khai thác và tăng nguy cơ mất an toàn.

Vì vậy, Cục Hàng không đề xuất dự án nhằm xây dựng mới đường băng 02L/20R dài 3.350m, rộng 45m, bố trí song song với đường băng 02R/20L hiện hữu và cách khoảng 360m về phía tây. Đường băng mới sẽ đáp ứng khai thác hiệu quả các loại máy bay code E như Boeing 747, Boeing 787, Airbus A350 hoặc tương đương. Với các hạng mục trên, tổng mức đầu tư đề xuất khoảng 2.499 tỷ đồng từ nguồn ngân sách.

Cùng với đó, dự án sẽ xây dựng mới và cải tạo hệ thống đường lăn song song, đường lăn nối, đường lăn thoát nhanh và hệ thống thoát nước đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật khu vực.

Theo Cục Hàng không, dự án phù hợp quy hoạch sân bay Cam Ranh giai đoạn 2021-2030 với công suất khoảng 19 triệu hành khách và 50.000 tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050 đạt khoảng 36 triệu hành khách và 100.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng giao cơ quan này làm chủ đầu tư dự án trong giai đoạn 2026-2028. Ban QLDA Mỹ Thuận được đề xuất làm đơn vị quản lý dự án do có kinh nghiệm thực hiện các dự án cải tạo đường băng, đường lăn sân bay Tân Sơn Nhất.