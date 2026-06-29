Toyota Camry bỏ bản chạy xăng ở thị trường Việt Nam?

ANTD.VN - Trong danh mục sản phẩm vừa được Toyota Việt Nam điều chỉnh, Toyota Camry hiện nay được phân phối duy nhất một phiên bản 2.5 HEV TOP giá 1,46 tỷ đồng.

Theo đó, các phiên bản sử dụng động cơ xăng gồm 2.0 Q và 2.5 Q đã biến mất khỏi danh mục sản phẩm.

Đây được coi là động thái không quá bất ngờ của thương hiệu Nhật Bản bởi xu hướng xanh hoá phương tiện giao thông ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Đồng thời, Toyota Camry hiện là sedan hạng D duy nhất ở Việt Nam và nhiều người dùng vẫn yêu thích lựa chọn thuần xăng.

Trước đó, thương hiệu Nhật Bản cũng cho biết, bước chuyển mình này nằm trong chiến lược dài hạn nhằm thúc đẩy dòng xe xanh tại thị trường ô tô Việt Nam, đặc biệt khi phân khúc xe lai đang được hưởng những chính sách ưu đãi về thuế tiêu thụ đặc biệt.

Trong danh mục sản phẩm, Toyota Camry không còn bản xăng tại thị trường Việt Nam

Toyota cũng tiết lộ kế hoạch sẽ bổ sung thêm một phiên bản hybrid mới trong thời gian tới với mức giá tiếp cận dễ dàng hơn phiên bản hiện tại.

Toyota Camry 2.5 HEV TOP sở hữu hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 2.5L công suất 185 mã lực, mô-men xoắn 221 Nm và một mô-tơ điện sản sinh 134 mã lực, mô-men xoắn 208 Nm. Hệ thống này sản sinh tổng công suất tối ưu lên tới 224 mã lực, truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động vô cấp e-CVT.

Toyota Camry bản xăng không còn được phân phối ở Việt Nam

Song song với hiệu suất ấn tượng, xe còn sở hữu không gian tiện nghi cao cấp với bộ đôi màn hình 12,3 inch, màn hình hiển thị kính lái HUD 10 inch, hệ thống ghế làm mát, loa JBL cùng gói công nghệ an toàn chủ động tối tân bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường.

Hiện nay, thị trường Việt Nam không chỉ chứng kiến xu hướng chuyển đổi xanh từ xe xăng/dầu sang xe hybrid, xe điện mà còn xu hướng SUV lên ngôi. Chính vì thế, các dòng sedan truyền thống ngày càng bị thu hẹp thị phần bởi cùng tầm giá, SUV sẽ sử dụng đa mục đích hơn và trang bị cũng tốt.

Mới đây, Toyota Việt Nam cũng cho biết, hãng chính thức “khai tử” dòng xe Altis một thời làm mưa làm gió về doanh số tại thị trường Việt Nam. Nguyên do bởi doanh số nhiều tháng qua đã không còn như kỳ vọng.