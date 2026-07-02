Miễn vé xe buýt vào Vành đai 1: Người dân thực hiện ra sao?

ANTD.VN -Từ ngày 1/7, TP Hà Nội thực hiện miễn phí vé xe buýt vào khu vực Vành đai 1 cho người dân để thực hiện Đề án vùng phát thải thấp. Dù vậy, nhiều người dân vẫn băn khoăn, việc miễn phí này sẽ được thực hiện như thế nào?.

Trường hợp hành khách không thực hiện chạm thẻ hoặc quét mã QR tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến và hành khách chi trả số tiền bằng đúng số tiền đã tạm giữ.

Thông tin về việc này, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông công cộng TP Hà Nội (Trung tâm) cho hay, đối với hành khách sử dụng vé điện tử tại cửa lên nhân viên phục vụ hướng dẫn hành khách thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý (thẻ lưu giá trị đã được nạp tiền) hoặc quét mã QR tài khoản giao thông (thẻ ảo) trên ứng dụng "Thẻ vé giao thông HN", mã QR của ví điện tử vào đầu đọc của Thiết bị kiểm soát đặt tại cửa lên. Hệ thống sẽ tự tính toán số tiền vé theo cự ly từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến có trừ cự ly trong Vành đai 1 và trừ (tạm giữ) số tiền trên.

Tại cửa xuống: Khi xuống, hành khách thực hiện chạm/quét lại thẻ hoặc quét mã QR tại thiết bị kiểm soát tại cửa xuống. Hệ thống sẽ tự ghi nhận điểm xuống, tính toán số tiền theo cự ly di chuyển của khách và thực hiện hoàn tiền cho khách (nếu thừa).

Trường hợp hành khách không thực hiện chạm thẻ hoặc quét mã QR tại cửa xuống thì hệ thống tự động ghi nhận cự ly di chuyển của khách đến hết điểm cuối của tuyến và hành khách chi trả số tiền bằng đúng số tiền đã tạm giữ. Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông công cộng Hà Nội

Hệ thống sẽ xác định cự ly và tính số tiền từ điểm lên của khách đến điểm cuối của tuyến và trừ cự ly trong vành đai. Tức là hành khách chỉ phải chi trả phần cự ly di chuyển ngoài Vành đai 1. Cự ly hành khách di chuyển, cự ly áp dụng chính sách miễn phí và cự ly hành khách phải chi trả đều được hiển thị trên App thẻ vé điện tử của hành khách hoặc vé in ra từ thiết bị (hành khách mua vé lượt).

Từ 1/7, Hà Nội thực hiện miễn phí xe buýt cho người dân vào khu vực Vành đai 1

Nhiều trục trặc khi triển khai vé điện tử liên thông

Ngoài ra, từ ngày 25/6, hệ thống vận tải công cộng của Hà Nội áp dụng vé điện tử liên thông, sau ngày đầu thực hiện nhiều hành khách đã phản ánh về việc gặp trục trặc không thể quét thẻ, gây phiền hà cho hành khách.

Thông tin về việc này, Trung tâm Điều hành giao thông công cộng Hà Nội cho biết, đối với thẻ vật lý đã liên kết vào app nhưng do hệ thống thẻ vé điện tử liên thông mới khai trương chưa có tính năng cho phép thẻ vé giao thông vật lý (là thẻ thông minh có chip ở bên trong) và Thẻ vé giao thông ảo (tài khoản giao thông) là phiên bản thẻ số định danh được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng di động "Thẻ vé giao thông HN".

Do vậy hành khách muốn nạp tiền vào tài khoản giao thông để mua vé ngày hoặc vé tháng, vé lượt thì khách phải báo Trung tâm để hủy thẻ giao thông vật lý; hành khách nạp tiền trực tiếp vào tài khoản giao thông để mua vé theo tùy chọn, vé lượt vé tháng (1 tuyến hoặc liên tuyến).

Ngoài ra, Hệ thống vé điện tử liên thông cho phép đa dạng hóa các hình thức thanh toán khi mua vé không dùng tiền mặt: bằng thẻ điện tử, thẻ ảo trên ứng dụng thẻ giao thông, thanh toán qua QR CODE thông qua trung gian thanh toán ví điện tử.

Đối với hành khách chưa đăng ký mới vé điện tử có thể tải app “Thẻ vé giao thông HN” và đăng ký hoặc có thể đăng ký Thẻ vật lý tại website: vedientuonline.com.vn hoặc có thể đổi trực tiếp tại số 1 Kim Mã.

Không ít trường hợp khách hàng cho hay, trong ngày 1/7 khi thực hiện quét máy đã bị lỗi hoặc bị từ chối, Trung tâm Điều hành giao thông công cộng cho rằng, sự cố này có thể do thẻ đặt quá xa hoặc quá gần đầu đọc; hành khách quẹt thẻ quá nhanh trước khi máy kịp xử lý; Hệ thống đang bảo trì hoặc mất kết nối tạm thời.

Cũng theo Trung tâm, thẻ điện tử ảo trên app sẽ không bị mất đi khi hành khách thay đổi điện thoại. Tuy nhiên, nếu hành khách muốn đổi số điện thoại đã đăng ký tài khoản vé điện tử thì phải đến số 1 Kim Mã để được hỗ trợ mà không thể tự xử lý trên app.

Đặc biệt, Trung tâm lưu ý, hành khách đi xe buýt khi lên cửa thực hiện thao tác quẹt/chạm thẻ thì khi xuống cũng phải thực hiện thao tác này. Nếu không, hệ thống sẽ mặc định ghi nhận cự ly di chuyển của hành khách là điểm cuối cùng của tuyến buýt đó và trừ tiền theo lộ trình này…