Lốp Dayton chính thức có mặt tại thị trường Việt Nam

Được thành lập từ năm 1905 tại Mỹ, Dayton là thương hiệu lốp xe có lịch sử phát triển hơn 120 năm. Từ năm 1988, Dayton trở thành một phần của Bridgestone Group, tiếp tục phát triển dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng và kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực lốp xe.

Thương hiệu hướng đến nhóm người dùng tìm kiếm sự cân bằng giữa độ bền, hiệu suất vận hành ổn định và giá trị sử dụng kinh tế. Tại Việt Nam, các dòng lốp Dayton được định vị là lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển phổ thông, từ đường đô thị, đường trường đến các hành trình quen thuộc mỗi ngày của người dùng sedan, SUV và CUV.

Việc giới thiệu Dayton tại Việt Nam nằm trong định hướng mở rộng danh mục sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu đa dạng của thị trường. Với nền tảng chất lượng từ Bridgestone, các sản phẩm lốp xe Dayton được phát triển và sản xuất theo hệ thống tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, kế thừa kinh nghiệm và công nghệ trong lĩnh vực lốp xe toàn cầu.

Nhờ đó, Dayton có thể mang lại hiệu suất ổn định, độ tin cậy cao và khả năng thích ứng với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Ông Naoki Inutsuka, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam, chia sẻ: “Việc giới thiệu Dayton tại Việt Nam thể hiện nỗ lực của chúng tôi trong việc mang đến cho người dùng thêm một lựa chọn lốp xe đáng tin cậy, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. Với nền tảng chất lượng từ Bridgestone, Dayton hướng đến việc đáp ứng những tiêu chí quan trọng của người dùng Việt Nam như an toàn, độ bền, hiệu suất vận hành ổn định và chi phí sử dụng hợp lý”.

Danh mục sản phẩm Dayton tại Việt Nam hiện tập trung vào hai dòng chính, gồm Dayton DT30 dành cho xe sedan và Dayton H/T100 dành cho SUV/CUV. Trong đó, Dayton DT30 được phát triển cho các mẫu sedan phổ biến, tập trung vào khả năng vận hành an toàn và ổn định trong nhiều điều kiện đường sá.

Dayton H/T100 hướng đến nhóm xe SUV và CUV, đáp ứng nhu cầu vận hành linh hoạt trong đô thị, đường trường và các hành trình cùng gia đình.

Với hai dòng sản phẩm dành cho các nhóm xe phổ biến, Dayton mang đến giải pháp lốp xe cân bằng giữa chất lượng, độ bền và giá trị sử dụng kinh tế.

Từ khả năng bám đường trên điều kiện mặt đường ướt, thiết kế hỗ trợ giảm mòn không đều đến trải nghiệm vận hành ổn định và êm ái, các sản phẩm Dayton được định hướng nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của người dùng Việt Nam, đặc biệt trong các hành trình di chuyển hàng ngày và đường dài.

Từ tháng 6/2026, các sản phẩm lốp xe Dayton bắt đầu có mặt tại thị trường Việt Nam. Sự hiện diện của Dayton mang đến cho người dùng thêm lựa chọn lốp xe chất lượng quốc tế với chi phí hợp lý, đồng thời từng bước mở rộng khả năng tiếp cận sản phẩm tại thị trường Việt Nam.

Với sự cân bằng giữa độ bền, hiệu suất vận hành ổn định và giá trị sử dụng kinh tế, Dayton được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn phù hợp cho nhu cầu di chuyển hàng ngày của người dùng Việt Nam.