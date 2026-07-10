ANTD.VN - Hà Nội dự kiến tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trong năm học 2026-2027, mức hỗ trợ cao nhất tăng từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng/em/ngày.

Hà Nội dự kiến tăng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

Sáng 10/7, tại hội nghị thông tin kỳ họp thứ năm, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, tại kỳ họp này, HĐND TP Hà Nội sẽ xem xét quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP, vấn đề giáo dục nói chung và chăm lo phát triển toàn diện cho trẻ em trong nhà trường nói riêng, trong đó thì bữa ăn bán trú được thành phố Hà Nội rất quan tâm và chú trọng.

Năm học 2025-2026, thành phố Hà Nội đã ban hành nghị quyết về hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội và tiếp tục nghiên cứu, xem xét để mở rộng đến các nhóm đối tượng phù hợp với điều kiện và khả năng cân đối nguồn lực ngân sách của thành phố.

“UBND TP Hà Nội đã trình HĐND TP về việc tiếp tục hỗ trợ để nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố với các nhóm đối tượng đã được thực hiện trong năm học 2025-2026 với mức hỗ trợ dự kiến sẽ tăng so với nghị quyết HĐND TP đã ban hành.

Tại phiên thẩm tra nội dung này, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP cơ bản thống nhất, đồng tình với đề xuất của UBND TP trình HĐND TP xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ năm”, đồng chí Bạch Liên Hương nói.

Trước những kiến nghị mở rộng cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú đến các học sinh cấp học khác, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội cho biết, trên cơ sở bảo đảm cân đối nguồn lực, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu mở rộng các nhóm đối tượng học sinh được thụ hưởng chính sách.

Thông tin về nguồn lực thực hiện việc hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, đồng chí Bạch Liên Hương cho biết hiện thành phố chi khoảng 3.600 tỷ đồng/năm và dự kiến trong giai đoạn 2026-2030 thành phố Hà Nội chi khoảng 18.000 tỷ đồng.

Dự kiến mức tăng từ quy định của Nghị quyết năm học 2025-2026 sang Nghị quyết năm học 2026-2027, Hà Nội chi tăng thêm mỗi năm khoảng 1.000-1.200 tỷ đồng.

Thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu để mở rộng chính sách trên khả năng cân đối nguồn lực và dành cho giáo dục vẫn là ưu tiên số một trong các chính sách của thành phố.

Về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm nói chung và việc chăm lo bảo đảm an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội cho biết đây là một trong năm “điểm nghẽn” của thành phố Hà Nội, được các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo rất sát sao đối với các cấp, các ngành và đặc biệt từ khi Hà Nội thực hiện chính quyền địa phương hai cấp.

Vấn đề an toàn thực phẩm đã được HĐND TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 chất vấn tại kỳ họp giữa năm năm 2025; riêng đối với bữa ăn bán trú, HĐND TP Hà Nội khóa XVII đã tổ chức giám sát trong tháng 4-2026 vừa qua.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP Hà Nội cho biết, trong thời gian qua, việc tổ chức, kiểm soát, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh được UBND thành phố triển khai rất kỹ lưỡng và HĐND TP Hà Nội với vai trò, chức năng, nhiệm vụ đã tổ chức giám sát, chất vấn, ban hành các chính sách để liên quan đến nội dung này.