Hà Nội: Trên 92.000 người thuộc diện phải thực hiện lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH

ANTD.VN - Trước phản ánh về một số vụ việc người cao tuổi bức xúc khi đi làm hồ sơ ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội cho biết, thành phố đang triển khai phục vụ tận nơi…

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phan Văn Phúc phát biểu tại phiên họp

Báo cáo tại phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội thường kỳ tháng 7-2026 vào sáng 2-7, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Phan Văn Phúc cho biết, thời gian qua trên một số phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện phản ánh liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ ủy quyền của người cao tuổi, người hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH).

Ông Phúc cho biết, căn cứ quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, toàn bộ giấy ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được lập trước đây hết hiệu lực từ ngày 30-6-2026. Tại Hà Nội, có 92.364 người thuộc diện phải thực hiện lại thủ tục ủy quyền. Đây là số lượng rất lớn, chủ yếu là người cao tuổi, người sức khỏe yếu, gặp khó khăn trong việc đi lại.

Vì vậy, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội đã tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch, phối hợp với cơ quan BHXH và UBND các xã, phường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, phục vụ người dân ngay tại nhà.

Ông Phan Văn Phúc nhấn mạnh, hiện pháp luật chưa quy định việc giải quyết thủ tục hành chính tại nhà đối với trường hợp này. Tuy nhiên, việc triển khai phục vụ tận nơi được thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đến nay, trong tổng số 92.364 trường hợp phải thực hiện lại thủ tục, đã giải quyết được khoảng 78.000 trường hợp, trong đó gần 10.000 trường hợp được trung tâm trực tiếp phục vụ tại nhà.

Phát biểu về nội dung này tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho rằng, giấy ủy quyền hết hiệu lực từ ngày 30-6-2026 đồng nghĩa với việc những người đang nhận lương hưu thay cha mẹ, người thân sẽ phải thực hiện lại thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Với số lượng lên tới hơn 92.000 người, thành phố cần có phương án tổ chức thực hiện phù hợp, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, nhất là đối tượng người cao tuổi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà cũng cho biết, lãnh đạo Thành ủy đã yêu cầu xây dựng phương án chi tiết để giải quyết dứt điểm nội dung này trên phạm vi toàn thành phố, bảo đảm vừa đúng quy định pháp luật, vừa phục vụ người dân tốt nhất, không để phát sinh bức xúc trong quá trình thực hiện.