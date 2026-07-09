Chủ động phòng cháy từ khâu chuẩn bị

ANTD.VN - Không chỉ kiểm tra, rà soát các điều kiện an toàn, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà Nội còn trực tiếp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ cho Ban Tổ chức Chương trình “Vì Tổ quốc bình yên”, góp phần bảo đảm chương trình diễn ra an toàn tuyệt đối.

Hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy ngay từ giai đoạn ban đầu

Chiều 8-7, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Ban Tổ chức Chương trình “Vì Tổ quốc bình yên” tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH cho các thành viên Ban Tổ chức, lực lượng phục vụ cùng các đơn vị liên quan. Hoạt động được triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ có thể phát sinh trong quá trình diễn ra sự kiện.

Tại buổi huấn luyện, báo cáo viên Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 7 đã phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về công tác PCCC và CNCH; đồng thời phân tích những nguy cơ tiềm ẩn dễ dẫn đến cháy, nổ tại các sự kiện tập trung đông người. Trên cơ sở đó, học viên được hướng dẫn các biện pháp kiểm soát nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện; bảo đảm an toàn đối với sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, khu vực hậu trường, kho vật tư cùng các hạng mục phục vụ chương trình.

Điểm nhấn của buổi huấn luyện là nội dung thực hành gắn với các tình huống giả định sát thực tế. Các thành viên Ban Tổ chức được hướng dẫn nhận biết dấu hiệu ban đầu của sự cố cháy, nổ; quy trình báo cháy; tổ chức hướng dẫn khán giả thoát nạn; sử dụng thành thạo bình chữa cháy xách tay để xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, đồng thời phối hợp hiệu quả với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có sự cố xảy ra.

Tuyên truyền, hướng dẫn các phương án bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại khu vực tổ chức Chương trình

Thông qua các tình huống diễn tập, lực lượng chức năng còn hướng dẫn cụ thể việc phân công nhiệm vụ, tổ chức chỉ huy, xử lý thông tin, triển khai lực lượng, duy trì thông tin liên lạc và bảo đảm các lối thoát nạn luôn thông suốt. Việc trực tiếp thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu giúp các thành viên Ban Tổ chức nâng cao kỹ năng xử lý tình huống, hạn chế thấp nhất thiệt hại nếu xảy ra sự cố.

Thực tế cho thấy, đối với các chương trình có quy mô lớn, tập trung đông đại biểu và nhân dân, công tác PCCC phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu tổ chức. Bởi chỉ khi mỗi thành viên Ban Tổ chức nắm vững kiến thức, thuần thục kỹ năng và chủ động trong từng phương án xử lý thì mới có thể kiểm soát hiệu quả các nguy cơ, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.

Buổi tuyên truyền, huấn luyện không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy định về PCCC và CNCH mà còn củng cố tinh thần trách nhiệm của từng thành viên trong việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ. Qua đó, góp phần bảo đảm Chương trình “Vì Tổ quốc bình yên” diễn ra an toàn, thành công, tạo môi trường an toàn cho đại biểu, nghệ sĩ, khách mời và đông đảo nhân dân tham dự (dự kiến diễn ra vào 2 ngày cuối tuần 11 và 12-7).