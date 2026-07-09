Ra mắt Trung tâm Giám sát camera an ninh trật tự - an toàn giao thông phường Bạch Mai

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng đại đại diện UBMTTQ phường.

Các đại biểu tại buổi lễ

Việc đưa Trung tâm Giám sát camera vào hoạt động sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh, truy xét tội phạm, giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, ùn tắc giao thông và vệ sinh môi trường.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường Bạch Mai khẳng định việc đưa Trung tâm Giám sát camera vào hoạt động sẽ hỗ trợ hiệu quả công tác đấu tranh, truy xét tội phạm, giải quyết “điểm nghẽn” trật tự đô thị, ùn tắc giao thông và vệ sinh môi trường.

Thông qua hệ thống camera giám sát, các hành vi xả rác không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và các vi phạm trật tự đô thị khác, các điểm úng ngập, sẽ được kịp thời phát hiện, xử lý, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Dữ liệu từ camera cũng là nguồn thông tin quan trọng phục vụ điều tra, giải quyết các vụ việc và xử lý những tồn tại trong công tác quản lý địa bàn.

Trung tâm giám sát camera với 135 mắt sẽ góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn phường.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai cho biết, với hệ thống 135 mắt camera, Công an phường sẽ khai thác hiệu quả dữ liệu từ hệ thống camera và các nguồn dữ liệu do người dân, cơ quan, tổ chức cung cấp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Bi thư Đảng ủy phường kiểm tra các điểm gắn camera trên địa bàn phường.

“Hệ thống camera không chỉ phục vụ nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự mà còn là công cụ hỗ trợ đắc lực góp phần tháo gỡ 5 “điểm nghẽn” trọng tâm trên địa bàn gồm trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, úng ngập cục bộ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường. Lực lượng Công an phường sẽ thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống để kịp thời bổ sung, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu thực tiễn; đồng thời tiếp tục tuyên truyền, vận động cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân lắp đặt, kết nối camera trên các tuyến phố, khu dân cư và địa bàn trọng điểm, từng bước xây dựng mạng lưới giám sát đồng bộ trên toàn phường. Cùng với đó, đơn vị sẽ từng bước tích hợp, kết nối các nền tảng dữ liệu tiến tới liên thông với Trung tâm chỉ huy của Công an Thành phố; ứng dụng công nghệ phân tích thông minh nhằm nâng cao năng lực dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa.”, Trung tá Vũ Thái Sơn nhấn mạnh.

Việc triển khai Trung tâm giám sát camera là nội dung trọng tâm nhằm cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Thành ủy Hà Nội và Công an TP về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia và xây dựng chính quyền số.

Trong thời gian tới, Công an phường Bạch Mai sẽ tiếp tục rà soát, số hóa toàn bộ bản đồ vị trí camera trên địa bàn; từng bước nâng cấp hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung nhằm bảo đảm khả năng lưu trữ dài hạn; đồng thời nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhận diện khuôn mặt, biển số phương tiện và phục vụ công tác truy vết các đối tượng vi phạm.