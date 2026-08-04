Chủ tịch Hà Nội: Thành phố sẽ công khai hiệu quả đầu tư của từng dự án chống ngập để người dân giám sát

ANTD.VN - Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng, 6 tháng qua, thành phố đã đầu tư rất lớn cho các công trình dự án chống ngập, kỳ vọng của người dân đối với các dự án này cũng là rất lớn…

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường báo cáo tại cuộc họp

Ngày 4-8, UBND TP Hà Nội họp về công tác bảo đảm thoát nước, chống úng ngập trên địa bàn thành phố; tiến độ hoàn thành các dự án đầu tư công khẩn cấp lĩnh vực thoát nước.

Báo cáo tại đây, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến ngày 3-8, Hà Nội đã cơ bản đưa vào vận hành các hạng mục chính của 10 công trình xây dựng khẩn cấp nhằm giải quyết tình trạng ngập úng trên địa bàn. Các chủ đầu tư và nhà thầu đang tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại để sớm hoàn thành toàn bộ dự án.

Dù vậy, hiện trên địa bàn thành phố vẫn còn một số điểm ngập cục bộ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, ảnh hưởng của các dự án đang thi công hoặc địa hình trũng thấp.

Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, hệ thống hạ tầng thoát nước của Hà Nội mới đáp ứng chưa đến 20% quy hoạch. Đây là thực trạng khiến Hà Nội phải triển khai 10 dự án chống ngập khẩn cấp gồm 5 dự án hệ thống và 5 hồ điều hòa. Điểm nổi bật của các dự án là góp phần nâng đáng kể năng lực điều tiết nước.

Các điểm xảy ra úng ngập trên địa bàn thành phố năm 2025 (Ảnh: Sở Xây dựng)

Về hiệu quả chống ngập, theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, các dự án khẩn cấp tác động trực tiếp đến khoảng 120 điểm ngập và bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều khu vực trước đây thường xuyên ngập sâu, kéo dài như đại lộ Thăng Long, Ngoại giao Đoàn, Resco Ecohome, Ciputra, đường Võ Chí Công, Mỹ Đình... nay cơ bản không còn ngập hoặc chỉ ngập cục bộ trong thời gian ngắn; thời gian ngập, độ sâu ngập và phạm vi ngập đều giảm đáng kể.

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường, việc người dân kỳ vọng với nguồn vốn đầu tư khoảng 5.600 tỷ đồng có thể giải quyết triệt để tình trạng ngập úng của thành phố là điều dễ hiểu, nhưng trên thực tế các dự án khẩn cấp mới chỉ giải quyết một phần vấn đề. Hệ thống thoát nước hiện nay mới đáp ứng khoảng 20% quy hoạch được phê duyệt từ năm 2013, trong khi yêu cầu thực tế đã thay đổi do tốc độ đô thị hóa và tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, chống úng ngập là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm mà Thành ủy, HĐND và UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt thời gian qua.

Thành phố đã dành nguồn lực đầu tư rất lớn cho lĩnh vực này và triển khai nhiều công trình với tiến độ khẩn trương. Trong khoảng 6 tháng qua, hàng loạt dự án chống ngập đã được triển khai, đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, qua các đợt mưa lớn từ đầu mùa mưa năm 2026, nhiều công trình chống ngập đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần giảm thời gian ngập, giảm độ sâu ngập và bảo vệ nhiều khu vực từng là "điểm nóng" về úng ngập.

Tuy nhiên, tình trạng ngập cục bộ vẫn còn xảy ra ở một số nơi, kể cả tại khu vực nội đô, cho thấy hệ thống thoát nước vẫn chưa thực sự đồng bộ. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa, triển khai các dự án xây dựng và diễn biến thời tiết cực đoan cũng làm phát sinh thêm nhiều điểm ngập mới.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng yêu cầu chấm dứt tình trạng bị động trong công tác phòng, chống úng ngập. Trong đó, chính quyền cơ sở phải chủ động rà soát các điểm có nguy cơ ngập, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, thiết bị, trạm bơm lưu động và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý ngay khi xảy ra mưa lớn, không chờ đến khi có chỉ đạo mới triển khai.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, kỳ vọng rất lớn của người dân đối với các dự án chống ngập là rất lớn. Do đó, các cơ quan chức năng phải nâng cao trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng đầu tư lớn nhưng hiệu quả chưa được truyền thông, giải thích đầy đủ. Thành phố sẽ công khai kết quả đầu tư theo từng dự án, xác định rõ khu vực nào đã được khắc phục, khu vực nào còn tiếp tục đầu tư và lộ trình hoàn thành để người dân giám sát.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành toàn bộ các công trình đang triển khai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ 12 dự án thoát nước trọng điểm đã được bố trí vốn và hoàn tất các thủ tục đầu tư. Đối với những dự án không còn vướng mắc về mặt bằng, các chủ đầu tư phải tập trung thi công, không để chậm tiến độ.

Đối với định hướng xây dựng "thành phố bọt biển", Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Sở Xây dựng sớm cụ thể hóa thành các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn xây dựng và giải pháp ứng dụng trong các dự án phát triển đô thị.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP Vũ Đại Thắng đề nghị tích hợp hệ thống camera AI của Công an thành phố với hệ thống giám sát thoát nước để phát hiện sớm các điểm ngập, hỗ trợ điều hành, xử lý kịp thời ngay khi xảy ra mưa lớn, thay vì chỉ tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân.