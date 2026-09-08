Lắng nghe ý kiến học sinh đối với bữa ăn bán trú của năm học mới

ANTD.VN - Bữa ăn bán trú của học sinh được Hà Nội đặc biệt quan tâm khi đây là năm học đầu tiên Thành phố nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học, đồng thời triển khai cơ chế giám sát chủ động, công khai trên nền tảng số.

Thực đơn hấp dẫn bữa bán trú đầu tiên của năm học khiến học sinh tiểu học Xuân Phương, phường Xuân Phương hào hứng

Năm học mới, lần đầu tiên, Hà Nội vận hành HanoiCheck - hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú trên địa bàn thành phố. Đây cũng là lần đầu tiên phụ huynh học sinh có thể theo dõi công khai thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống.

Ngay sau buổi học đầu tiên, trên các diễn đàn xã hội đã bùng nổ các cuộc bàn luận về suất ăn của con em mình. Với mức trung bình 40.000 đồng/suất ăn với thực đơn 4 món, vẫn có những phụ huynh cho rằng suất ăn còn sơ sài, lượng thịt ít, nhất là so với suất ăn ở các hàng cơm bình dân thì không bằng. Tuy nhiên, những đánh giá chủ quan này vẫn cần phải căn cứ trên cách xây dựng thực đơn phù hợp, cân bằng dinh dưỡng với lứa tuổi học sinh.

Điều quan trọng nhất là trẻ cần được nhắc nhở, động viên ăn đủ suất, đủ thành phần và có tâm lý vui vẻ, thoải mái. Chị Trần Trà My, phụ huynh học sinh trường tiểu học Trung Tự chia sẻ, con chị ở nhà chỉ ăn cơm chan canh, không chịu ăn thịt, nhất là rau xanh. Tuy nhiên, khi ăn ở trường được cô giáo, bạn bè động viên, con đã ăn hết suất cơm và khen cơm ở trường ngon.

Tại Trường Tiểu học Xuân Phương, phường Xuân Phương, ngay sau bữa ăn, cuốn sổ nhận xét món ăn đã được không ít học sinh ghi lại với niềm vui và sự hào hứng khi được ăn đúng món ăn sở trường của mình là thịt gà chiên sốt Teriyaki, trứng đúc thịt, bắp cải xào, canh bí đỏ, đậu xanh nấu xương và cơm trắng.

Các trường học lưu lại ý kiến học sinh để điều chỉnh thực đơn phù hợp.

Trong sổ nhận xét, các bạn để lại những lời đánh giá rất đáng yêu: “thịt chiên sốt Teriyaki ngon tuyệt luôn ạ”, “thịt sốt rất ngon”, “thịt xì dầu ngon tuyệt vời”, “thịt gà sốt, trứng ngon tuyệt vời”...

Ghi nhận tại Trường Tiểu học Cầu Giấy B phân hiệu 2, phường Cầu Giấy, bữa ăn bán trú đầu tiên của năm học mới gồm thịt lợn rán xá xíu, giò lụa xào lúc lắc, rau muống xào tỏi, canh chua nấu thịt và cơm.

Bữa ăn bán trú đầu tiên rất hứng khởi khi các em được phục vụ những món ăn khá hợp khẩu vị. Em Vũ Hương Trà, học sinh lớp 3A17, cho biết bữa trưa ngon miệng và món em yêu thích nhất là thịt lợn rán xá xíu.

Năm học này, bữa ăn bán trú học sinh tiểu học Hà Nội được tăng mức hỗ trợ.

Để có một bữa ăn được học sinh hưởng ứng như vậy có thể thấy được sự thay đổi không nhỏ trong các bước triển khai bữa ăn bán trú của các trường học ở Hà Nội.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng trường tiểu học Trung Tự, phường Kim Liên cho biết, để đảm bảo bữa ăn bán trú của các con an toàn thì tổ kiểm tra giám sát của trường bao gồm đại diện ban giám hiệu, phụ huynh, giáo viên phải có mặt từ 5-6 giờ sáng hàng ngày để nhận thực phẩm đầu vào.

Sau đó, các giai đoạn chế biến, chia suất ăn, tổ chức ăn, cho đến các quy trình công khai lên hệ thống, lưu trữ mẫu suất ăn... đều phải được thực hiện đúng quy định. Điều này đòi hỏi rất nhiều công sức của cán bộ, giáo viên phối hợp nhịp nhàng với nhà cung cấp để duy trì chất lượng bữa ăn trong suốt 9 tháng học tập chứ không phải chỉ trong vài ngày đầu năm học.

"Bên cạnh công tác chuyên môn giảng dạy thì công tác tổ chức ăn bán trú đòi hỏi rất nhiều nỗ lực, có thể nói là khá vất vả. Tuy nhiên, với mong muốn vì sức khỏe, nâng cao tầm vóc học sinh, thầy cô nhà trường xác định khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao phó" - cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà chia sẻ.

Một trong những điều được nhà trường chú trọng đó là việc nắm bắt nhu cầu của học sinh qua những bữa ăn thực tế, từ đó đưa ra ý kiến góp ý với việc xây dựng thực đơn bán trú do đơn vị cung cấp đưa để điều chỉnh cho phù hợp yêu cầu nhiều mặt.

Các bên cùng chung mục tiêu bảo đảm bữa ăn đến với học sinh đầy đủ dinh dưỡng, an toàn.

Phản hồi của phụ huynh cũng được nhà trường xem là một kênh quan trọng để giám sát chất lượng bữa ăn. Theo cô Hà, nhiều phụ huynh có phản hồi tích cực về công tác tổ chức, quản lý và giám sát bán trú. Khi phát sinh những nội dung chưa phù hợp, nhà trường trao đổi với đơn vị cung cấp để kịp thời điều chỉnh.

Đại diện Công ty TNHH Hương Việt Sinh, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho nhiều trường học tại Hà Nội, cho rằng những ngày đầu năm học mới luôn là thời điểm đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Chúng tôi luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với nhà trường, lắng nghe phản hồi và kịp thời điều chỉnh các vấn đề phát sinh để các con có bữa ăn chất lượng nhất”, đại diện Hương Việt Sinh cho biết.

Cô giáo Lê Thị Tuyết Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương cho biết, nhà trường đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú thuận lợi ngay từ những ngày đầu năm học nhờ sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương về cơ sở vật chất cùng với việc minh bạch thông tin năng lực để chọn những đơn vị cung cấp suất ăn đủ năng lực cùng quy trình giám sát chặt chẽ.

Cùng với nguồn lực ngân sách tăng thêm, yêu cầu về quản lý và giám sát cũng được đặt ra cao hơn.

Hiện trường phục vụ khoảng 2.400 học sinh đăng ký ăn bán trú. Quy trình giám sát được thực hiện chặt chẽ từ khâu nhập thực phẩm đến tổ chức bữa ăn và chăm sóc giấc ngủ trưa, góp phần tạo sự yên tâm cho phụ huynh sau khi các điểm trường được sáp nhập.

Năm học 2026-2027 đánh dấu năm đầu tiên Hà Nội nâng mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học với mức 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước. Riêng sáu nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng/học sinh/ngày.

Tuy nhiên, cùng với nguồn lực ngân sách tăng thêm, yêu cầu về quản lý và giám sát cũng được đặt ra cao hơn. Mục tiêu là bảo đảm mỗi bữa ăn đến với học sinh đầy đủ dinh dưỡng, an toàn và đúng quy định, từ khâu lựa chọn đơn vị cung ứng đến tổ chức bữa ăn tại trường.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện quy trình tổ chức bữa ăn bán trú theo hướng khép kín, từ kiểm tra nguyên liệu, chế biến, chia suất ăn đến giám sát, lưu mẫu và xử lý các tình huống phát sinh. Các trường phải thực hiện nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm, công khai, minh bạch trong tổ chức bữa ăn và xây dựng thực đơn phù hợp.

Nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý giáo dục Việt Nam, đánh giá chính sách hỗ trợ ăn bán trú không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn góp phần tạo dựng môi trường giáo dục công bằng hơn.

Theo TS Nguyễn Tùng Lâm, khi học sinh đều được bảo đảm một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng, không phân biệt điều kiện kinh tế của gia đình, các em sẽ có điều kiện học tập tốt hơn và phát triển toàn diện hơn.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh an toàn thực phẩm phải được xem là yếu tố then chốt trong tổ chức bữa ăn bán trú. Cùng với việc đảm bảo kinh phí cho bữa ăn bán trú, cơ quan chức năng và phụ huynh học sinh cần tăng cường kiểm tra định kỳ cũng như đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những vi phạm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh diện rộng.