Sẽ sửa đồng bộ chương trình, sách giáo khoa lớp 1-12

ANTD.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, nhằm đáp ứng yêu cầu mới về ngoại ngữ, năng lực số, STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2026-2027, Bộ hướng tới tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng cường thực hành, trải nghiệm, STEM, ngoại ngữ, nghệ thuật và giáo dục thể chất. Việc ứng dụng AI được thực hiện có chọn lọc; đồng thời từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bộ cũng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất, chú trọng năng lực và sự tiến bộ của học sinh; giảm các cuộc thi, phong trào mang tính hình thức, trùng lặp hoặc gây áp lực không cần thiết.

Bên cạnh đó, ngành giáo dục sẽ tập trung ổn định bộ máy quản trị sau sắp xếp, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ, bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống bạo lực học đường.

Chương trình giáo dục phổ thông hiện hành được thông qua năm 2018 và triển khai từ năm 2020.