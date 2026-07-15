Hà Nội "chốt" mức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học

ANTD.VN - Chiều 15/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội bỏ phiếu thông qua Nghị quyết

Chiều 15/7, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Nghị quyết này quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục (không bao gồm các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài) trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm học 2026-2027.

Theo Nghị quyết, mức hỗ trợ nhóm 1: Đối với các đối tượng học sinh tiểu học sau đây, mức hỗ trợ là 40.000 đồng/học sinh/ngày bao gồm:

Học sinh đang cư trú tại các thôn, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo danh sách do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại thời điểm xác định đối tượng thụ hưởng chính sách;

Học sinh đang cư trú tại xã Minh Châu theo địa giới hành chính tại thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thi hành;

Học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố Hà Nội do cơ quan có thẩm quyền ban hành, áp dụng tại thời điểm thực hiện chính sách;

Học sinh là người khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;

Học sinh thuộc đối tượng bảo trợ xã hội quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Học sinh là con liệt sĩ, con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, con thương binh, con người hưởng chính sách như thương binh, con bệnh binh theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH ngày 09/12/2020 của Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm 2: Đối với học sinh tiểu học không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày.

Trường hợp phụ huynh học sinh và cơ sở giáo dục thống nhất mức tiền ăn cao hơn so với mức nhà nước hỗ trợ thì phần chênh lệch sẽ thu của người học (đảm bảo mức tiền ăn tối thiểu là 40.000 đồng/học sinh/ngày).

Thời gian hỗ trợ: Từ năm học 2026-2027 (theo số ngày ăn thực tế trong khung thời gian năm học theo quy định, không quá 09 tháng/năm học).