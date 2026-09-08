Những bệnh ung thư nào được đề xuất chi trả BHYT khi khám sàng lọc?

ANTD.VN - Năm 2023, quỹ BHYT đã chi khoảng 6.186 tỷ đồng cho điều trị 6 nhóm ung thư thường gặp gồm ung thư vú, phổi, gan, đại tràng, dạ dày và tuyến tiền liệt.

Sàng lọc sớm ung thư giúp giảm chi phí điều trị và phẫu thuật

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định mở rộng phạm vi chi trả của quỹ BHYT đối với một số hoạt động khám sàng lọc, chẩn đoán sớm, phòng bệnh và quản lý bệnh mạn tính.

Theo đề xuất, 7 bệnh ung thư thuộc danh mục dự kiến được Quỹ BHYT chi trả chi phí sàng lọc, chẩn đoán sớm gồm: ung thư cổ tử cung, ung thư vú, ung thư phổi, ung thư tiền liệt tuyến, ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày và ung thư gan.

Viêm gan B và viêm gan C cũng nằm trong nhóm được đề xuất áp dụng chính sách này.

Điểm đáng chú ý của đề xuất là BHYT không chỉ thanh toán một khâu sàng lọc đơn lẻ. Theo dự thảo, phạm vi chi trả có thể bao gồm chi phí khám, xét nghiệm, các dịch vụ kỹ thuật cận lâm sàng, thuốc, thiết bị y tế, máu, vật tư, hóa chất và các chi phí liên quan khác trong phạm vi quyền lợi, mức hưởng và tỷ lệ hưởng của người tham gia BHYT.

Trường hợp kết quả sàng lọc nghi ngờ hoặc xác định mắc bệnh, người tham gia BHYT tiếp tục được thanh toán chi phí khám, chữa bệnh theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế cũng đề xuất mở rộng phạm vi chi trả đối với một số hoạt động phòng bệnh khác. Từ ngày 1/7/2027, Quỹ BHYT dự kiến thanh toán trong phạm vi quyền lợi đối với chi phí điều trị dinh dưỡng cho trẻ mắc động kinh kháng trị, trẻ dưới 6 tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính và trẻ sơ sinh sinh non, nhẹ cân theo hướng dẫn chuyên môn.

Từ ngày 1/1/2028, dự kiến tiếp tục mở rộng thanh toán đối với chi phí quản lý bệnh mạn tính và một số dịch vụ phòng bệnh khác.

Theo số liệu được nêu trong tài liệu dự thảo, Bộ Y tế cho biết mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 trường hợp tử vong. Khoảng 350.000 người đang sống chung với bệnh ung thư.

Gánh nặng ung thư không chỉ nằm ở số ca mắc và tử vong mà còn ở chi phí điều trị, đặc biệt với những trường hợp phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn muộn.

Năm 2023, quỹ BHYT đã chi khoảng 6.186 tỷ đồng cho điều trị 6 nhóm ung thư thường gặp gồm ung thư vú, phổi, gan, đại tràng, dạ dày và tuyến tiền liệt.

Chi phí điều trị ung thư cổ tử cung cũng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các giai đoạn bệnh. Chi phí trung bình mỗi năm được ghi nhận khoảng 89,8 triệu đồng ở giai đoạn I, trong khi ở các giai đoạn II, III và IV lần lượt khoảng 136,9 triệu đồng, 138,4 triệu đồng và 136,8 triệu đồng.

Như vậy, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn I, chi phí điều trị trung bình mỗi năm có thể thấp hơn khoảng 47-48,6 triệu đồng so với khi phát hiện ở các giai đoạn muộn hơn.

Tương tự, với ung thư vú, phát hiện bệnh sớm được đánh giá có thể giúp giảm khoảng 7,9-18,3 triệu đồng chi phí điều trị mỗi năm so với trường hợp phát hiện muộn.

Việc mở rộng chi trả BHYT cho sàng lọc, chẩn đoán sớm vì thế được Bộ Y tế định hướng không chỉ nhằm tăng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm mà còn góp phần chuyển trọng tâm của hệ thống y tế từ điều trị bệnh nặng sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm.