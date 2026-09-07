ANTD.VN - Hơn 1000 học sinh vùng khó khăn đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí nhân dịp đầu năm học mới. Đây là hoạt động do Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn”, tổ chức.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn được khám bệnh miễn phí

Hoạt động nhằm chào mừng năm học mới 2026-2027, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam; thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Theo thông tin Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, trong dịp khai giảng năm học mới, 1.100 học sinh tại Trường Tiểu học Phúc Than (xã Mường Than, tỉnh Lai Châu), Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý (tỉnh Lào Cai) và Điểm trường Làng Cát thuộc Trường Tiểu học và THCS Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã được khám, tư vấn sức khỏe miễn phí.

Tại Lai Châu, chương trình đã lan tỏa thói quen giữ gìn vệ sinh, sống khỏe tới 300 học sinh. Các thầy thuốc trẻ đã trực tiếp thăm khám, tư vấn và hướng dẫn các em về chăm sóc sức khỏe, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh học đường.

Chương trình trao tặng 1.000 phần quà chăm sóc vệ sinh cá nhân và 1.000 đôi giày Bitis tới học sinh, giúp các em thêm tự tin, vui bước đến trường. Bên cạnh đó, 3 điểm trường Bản Mỏ, Sam Sẩu và Đội 11 thuộc Trường Tiểu học xã Phúc Than được hỗ trợ chi phí tu sửa cơ sở vật chất trị giá 300 triệu đồng; trao tặng sản phẩm nước rửa tay trị giá 150 triệu đồng và 50 suất học bổng khuyến học trị giá 50 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt.

Tại Lào Cai, 500 học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Y Tý, được khám, tư vấn sức khỏe; phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe thường gặp và hướng dẫn các em chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Chương trình hỗ trợ trao tặng 500 phần quà chăm sóc vệ sinh cá nhân; hỗ trợ nhà trường tu sửa cơ sở vật chất trị giá 50 triệu đồng, sản phẩm nước rửa tay trị giá 50 triệu đồng. Đồng thời, nhiều nguồn lực thiết thực được trao tặng tới nhà trường và địa phương như sách giáo khoa, phòng học STEM, nhu yếu phẩm. Tặng máy siêu âm và thiết bị y tế hỗ trợ Phòng khám Quân dân y Đồn Biên phòng Y Tý và Trạm Y tế xã Y Tý trị giá 400 triệu đồng.

Tại Quảng Trị, 300 học sinh ở điểm trường Làng Cát thuộc Trường Tiểu học và THCS Đakrông được khám, tư vấn sức khỏe, nhận các phần quà chăm sóc sức khỏe và sản phẩm vệ sinh cá nhân, góp phần hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh, chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Chương trình trao tặng nhà trường gói hỗ trợ tu sửa điểm trường trị giá 320 triệu đồng, sản phẩm nước rửa tay trị giá 50 triệu đồng và 20 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực học tập, vươn lên trong năm học mới.