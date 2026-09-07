Kiểm tra hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long

ANTD.VN - Trong các ngày từ 4 đến 7/9/2026, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an Thành phố Hà Nội chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Nam Thăng Long – phường Thượng Cát – thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát khả năng hoạt động của hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Nam Thăng Long kiểm tra trụ nước chữa cháy

Trong bối cảnh tình hình cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kho hàng hóa trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, cháy lớn, việc bảo đảm các điều kiện phục vụ công tác chữa cháy, đặc biệt là nguồn nước chữa cháy, có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả xử lý các vụ cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Thực hiện công tác chủ động phòng ngừa, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ,Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 – Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ – Công an Thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Nam Thăng Long – phường Thượng Cát – thành phố Hà Nội tổ chức kiểm tra, rà soát khả năng hoạt động của hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy tại Khu công nghiệp Nam Thăng Long.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Nam Thăng Long kiểm tra trụ nước chữa cháy

Khu công nghiệp Nam Thăng Long là nơi tập trung nhiều cơ sở sản xuất, nhà xưởng, kho chứa hàng hóa với quy mô lớn, thường xuyên có hoạt động sản xuất, tập kết và lưu trữ nhiều loại nguyên vật liệu, hàng hóa. Do đó, khi xảy ra cháy, đám cháy có nguy cơ phát triển nhanh, tạo ra lượng nhiệt lớn và có khả năng cháy lan sang các khu vực lân cận. Việc bảo đảm nguồn nước và hệ thống cấp nước phục vụ chữa cháy hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu khi có sự cố xảy ra là một trong những yếu tố quan trọng để lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy hiệu quả.

Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực số 17 phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp Nam Thăng Long kiểm tra trạm bơm cấp nước chữa cháy

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Ban Quản lý Khu công nghiệp tiến hành rà soát thực tế tình trạng hoạt động của hệ thống cấp nước chữa cháy; kiểm tra khả năng cung cấp nước, áp lực và khả năng đáp ứng yêu cầu phục vụ chữa cháy khi xảy ra sự cố. Đồng thời, kiểm tra, rà soát các vị trí cấp nước, hệ thống đường ống, họng nước chữa cháy và các điều kiện liên quan nhằm kịp thời phát hiện những tồn tại, bất cập có thể ảnh hưởng đến công tác chữa cháy và CNCH.

Việc chủ động kiểm tra, rà soát hệ thống cấp nước chữa cháy không chỉ góp phần nâng cao khả năng đáp ứng tại chỗ khi xảy ra sự cố mà còn tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng triển khai phương tiện, tổ chức chữa cháy, ngăn chặn cháy lan, cháy lớn, hạn chế thiệt hại về người và tài sản.