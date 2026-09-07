Người lao động Khu công nghiệp Thăng Long được huấn luyện kỹ năng PCCC và CNCH

ANTD.VN - Từ ngày 26-8 đến 6-9-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức 4 lớp tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 376 học viên đang lao động, làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Thăng Long, xã Thiên Lộc, thành phố Hà Nội.

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, nâng cao ý thức trách nhiệm và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn cho người lao động; đồng thời củng cố lực lượng PCCC cơ sở, tạo khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Tại các lớp huấn luyện, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tập trung phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH; trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người lao động và lực lượng PCCC cơ sở trong việc bảo đảm an toàn tại nơi làm việc.

Đặc biệt, nội dung tuyên truyền được gắn với thực tế hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp. Học viên được hướng dẫn nhận diện các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh; cách kiểm tra, phát hiện và xử lý những điều kiện mất an toàn liên quan đến hệ thống điện, máy móc, thiết bị, vật tư và các khu vực có nguy cơ cháy cao.

Thông qua đó, người lao động được nâng cao ý thức chấp hành các quy định về PCCC, chủ động loại trừ nguyên nhân, điều kiện phát sinh cháy, nổ ngay tại nơi làm việc.

Hướng dẫn cách sơ cứu người gặp nạn cho các học viên

Không chỉ dừng ở lý thuyết, chương trình đặc biệt chú trọng thực hành. Học viên được hướng dẫn quy trình báo cháy, tổ chức thoát nạn, cứu người; sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý các tình huống giả định có thể xảy ra trong quá trình sản xuất.

Cùng với đó, cán bộ hướng dẫn kỹ năng phối hợp giữa lực lượng PCCC cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khi có cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra.

Việc trực tiếp thực hành giúp người lao động hình thành kỹ năng và phản xạ cần thiết, nhất là khả năng bình tĩnh xử lý tình huống trong những phút đầu tiên. Khi được trang bị và sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ, người lao động có thể chủ động xử lý đám cháy mới phát sinh, hạn chế nguy cơ cháy lan, cháy lớn và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Khu công nghiệp Thăng Long tập trung số lượng lớn doanh nghiệp, nhà máy với hoạt động sản xuất đa dạng. Quá trình vận hành thường xuyên sử dụng máy móc, thiết bị, hệ thống điện cùng nhiều loại nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đây cũng là những yếu tố đòi hỏi công tác phòng ngừa cháy, nổ phải được đặt ở vị trí thường xuyên, liên tục.

Thực tế cho thấy, tại các cơ sở sản xuất, chỉ một sơ suất nhỏ trong sử dụng điện, vận hành máy móc hoặc bảo quản vật tư cũng có thể trở thành nguyên nhân dẫn tới sự cố. Khi xảy ra cháy, nếu lực lượng tại chỗ không có kiến thức, kỹ năng và phương án xử lý phù hợp, đám cháy có thể nhanh chóng phát triển, gây thiệt hại lớn.

Bởi vậy, việc thường xuyên tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho người lao động có ý nghĩa quan trọng, góp phần đưa công tác phòng cháy từ yêu cầu trên giấy thành kỹ năng thực tế của từng cá nhân.

Qua 4 lớp tuyên truyền, huấn luyện với 376 học viên, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 3 tiếp tục hướng tới nâng cao năng lực “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” của các doanh nghiệp và người lao động.

Mỗi cán bộ, công nhân viên, người lao động sau khi được trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH sẽ trở thành một “hạt nhân” an toàn tại nơi làm việc, có khả năng phát hiện sớm nguy cơ, xử lý kịp thời sự cố và phối hợp hiệu quả với lực lượng chuyên nghiệp.

Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sản xuất an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; bảo đảm an ninh, an toàn tại Khu công nghiệp Thăng Long.