Từ “quốc sách hàng đầu” đến đột phá giáo dục Thủ đô

ANTD.VN - Thực hiện quan điểm giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) là quốc sách hàng đầu, Hà Nội đang cụ thể hóa các chủ trương lớn bằng những bước đi mới trong năm học 2026-2027.

GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc, đó là quan điểm chỉ đạo trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển GD&ĐT.

Ngay trước thềm năm học mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo giáo dục phải đi trước một bước để trở thành nguồn nhân lực và nhân tài cho tương lai đất nước.

Cùng với đổi mới nội dung và phương pháp giáo dục, Hà Nội đang từng bước sắp xếp, nâng cao chất lượng mạng lưới trường học.

Trong sứ mệnh lớn lao này, Thủ đô Hà Nội tiên phong dẫn đầu cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18 với nhiệm vụ phát triển GD&ĐT nguồn nhân lực chất lượng cao dẫn đầu cả nước, hội nhập quốc tế sâu rộng, đảm bảo cho 2,3 triệu học sinh sẵn sàng kiến tạo công dân thủ đô thời kỳ mới.

Theo đó, năm học 2026-2027, ngành GD&ĐT Hà Nội tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh giáo dục toàn diện, quan tâm phát triển cảm xúc xã hội (EQ), kỹ năng sống, thể chất, âm nhạc và mỹ thuật cho học sinh; Thí điểm Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai; Nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; Xây dựng môi trường văn hóa, học sinh Thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại.

Tại Hà Nội, sau khi sắp xếp, giảm còn 1.092 trường, là địa phương duy nhất trên cả nước có 2 trường THPT Chuyên được phê duyệt trở thành trường chuyên tiệm cẩn chuẩn quốc tế, 6 trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến hiện đại, 41 cơ sở giáo dục chất lượng cao.

Nhanh chóng sắp xếp các đầu mối trường học, Hà Nội hoàn thiện từ thể chế, chính sách sang tổ chức thực hiện.

Thực hiện quan điểm GD&ĐT là quốc sách hàng đầu, Hà Nội đang cụ thể hóa các chủ trương lớn bằng những bước đi mới trong năm học 2026-2027.

Mục tiêu là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị hành trang để 2,3 triệu học sinh sẵn sàng trở thành công dân Thủ đô thời kỳ mới.