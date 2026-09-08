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Sống ở Hà Nội

Kịp thời cứu nạn nhân nhảy cầu Nhật Tân

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A.N

ANTD.VN - Khoàng 21h44 ngày 6/9/2026, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP. Hà Nội đã kịp thời giải cứu thành công một nam thanh niên có hành động tiêu cực tại cầy Nhật Tân.

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Kịp thời cứu nạn nhân nhảy cầu Nhật Tân

Vào thời điểm trên, trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP. Hà Nội nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc một người trèo qua lan can cầu Nhật Tân (đoạn thuộc địa bàn xã Vĩnh Thanh, TP. Hà Nội) nhảy xuống sông Hồng tự tử.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã lập tức điều động 2 xuồng máy chuyên dụng cùng 14 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường từ dưới lòng sông. Đơn vị triển khai tìm kiếm rà soát nơi nạn nhân nhảy cầu và triển khai tìm kiếm hai dọc bờ sông; Đến 22h20 đơn vị tìm thấy nạn nhân và cứu được nạn nhân cách cầu 200m. Đến 23h đơn vị đưa nạn nhân vẫn còn sống lên bờ an toàn và bàn giao cho lực lượng 115 để giải quyết các bước tiếp theo.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn M (sinh năm 1999, quê quán và hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

Sự có mặt kịp thời và hành động quả cảm trong đêm tối của các chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông đã giúp giành lại một mạng sống từ tay tử thần, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lòng người dân.

Từ khóa:

#Cứu nạn

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