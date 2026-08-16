Hà Nội chỉ đạo hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, phê duyệt mô hình tổ chức bữa ăn bán trú

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội đã phê duyệt "Đề án mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2030", đồng thời chỉ đạo triển khai hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh.

Một bữa ăn bán trú của học sinh tiểu học ở Hà Nội

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định về phê duyệt "Đề án mô hình tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030".

Mục tiêu đến năm 2030, thành phố đạt 100% cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú xây dựng kế hoạch bán trú hằng năm, trong đó làm rõ mô hình áp dụng, rõ trách nhiệm tổ chức thực hiện, phương án công khai, giám sát, phối hợp với cha mẹ học sinh và xử lý tình huống.

100% cơ sở giáo dục thực hiện công khai tối thiểu về thực đơn, định lượng, mức tiền ăn, cấu thành chi phí chính, nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm, kênh tiếp nhận phản ánh và kết quả xử lý phản ánh theo hình thức phù hợp.

Thành phố cũng sẽ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế và thí điểm phương thức thuê dịch vụ nấu ăn, quản trị bếp ăn hoặc hỗ trợ nhân lực phục vụ bữa ăn bán trú tại một số cơ sở giáo dục mầm non đủ điều kiện theo quy định của pháp luật. Kết nối bữa ăn học đường với chương trình giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, đo lường thể lực, tầm vóc học sinh…

Để triển khai mô hình tổ chức bữa ăn bán trú hiệu quả, UBND TP Hà Nội yêu cầu rà soát, lựa chọn một số địa bàn, cơ sở giáo dục có điều kiện phù hợp để nghiên cứu, thí điểm cung ứng theo cụm hoặc từng bếp trung tâm; nghiên cứu, lựa chọn một số cơ sở đủ điều kiện để thí điểm phương thức thuê dịch vụ nấu ăn, quản trị bếp ăn hoặc hỗ trợ nhân lực phục vụ bữa ăn bán trú…

Cũng liên quan đến bữa ăn bán trú, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Công văn về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND TP Hà Nội liên quan đến cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học từ năm học 2026-2027.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, tổ chức về chính sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; chỉ đạo các cơ sở giáo dục (có học sinh thuộc đối tượng được hỗ trợ) tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cha mẹ học sinh về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định của Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND.

Cùng đó, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý, yêu cầu về an toàn thực phẩm.

Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học...