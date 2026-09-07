Siết chặt an toàn phòng cháy, chữa cháy tại 661 cơ sở cho thuê trọ ở phường Bạch Mai

ANTD.VN - Với đặc thù tập trung đông người, diện tích nhiều cơ sở hạn chế, sử dụng thiết bị điện với tần suất cao, các nhà trọ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Trước thực tế này, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 phối hợp với UBND phường Bạch Mai, Hà Nội đang tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở cho thuê trọ chủ động khắc phục những tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH).

Đội CC&CNCH khu vực số 9 phối hợp với UBND phường Bạch Mai kiểm tra, hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH

Kiểm tra kỹ những nguy cơ dễ dẫn đến cháy, nổ

Trên địa bàn phường Bạch Mai hiện có 661 cơ sở nhà trọ, trong đó nhiều cơ sở có đông người lưu trú. Đặc điểm chung của loại hình này là mật độ người ở cao, không gian sinh hoạt tại một số nơi còn hạn chế, trong khi nhu cầu sử dụng điện cho nấu ăn, điều hòa, thiết bị gia dụng, xe điện và các thiết bị điện tử khá lớn.

Đây là những yếu tố nếu không được kiểm soát tốt có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra cháy, đồng thời gây khó khăn cho việc thoát nạn, cứu người khi sự cố xảy ra.

Từ thực tế đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với UBND phường Bạch Mai tổ chức kiểm tra cao điểm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ. Công tác kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại mà còn hướng đến mục tiêu quan trọng hơn là giúp chủ cơ sở và người thuê trọ nhận diện rõ nguy cơ, chủ động phòng ngừa ngay từ đầu.

Tại các cơ sở, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra hệ thống điện, việc bố trí, sử dụng các thiết bị điện; điều kiện về lối thoát nạn; phương tiện chữa cháy ban đầu; hệ thống báo cháy; đèn chiếu sáng sự cố và biển chỉ dẫn thoát nạn.

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở cũng được đặt ra trong quá trình kiểm tra. Chủ nhà trọ phải nắm được tình trạng an toàn PCCC tại cơ sở, duy trì các điều kiện cần thiết phục vụ công tác phòng cháy, đồng thời có phương án xử lý, hướng dẫn người thuê trọ thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đồng thời hướng dẫn trực tiếp chủ cơ sở và người thuê trọ các biện pháp phòng ngừa phù hợp với đặc điểm sinh hoạt thực tế.

Trong đó, vấn đề sử dụng điện an toàn được đặc biệt lưu ý. Chủ cơ sở, người thuê trọ cần thường xuyên kiểm tra đường dây, thiết bị điện; không sử dụng thiết bị có dấu hiệu hư hỏng, quá tải; hạn chế tối đa nguy cơ chập điện. Việc sạc các thiết bị điện, đặc biệt là những thiết bị có nguy cơ phát sinh nhiệt, phải được thực hiện đúng hướng dẫn, không sạc qua đêm tại khu vực có nguy cơ cháy.

Cùng với đó, các lối đi, cầu thang và đường thoát nạn phải được duy trì thông thoáng. Việc tận dụng hành lang, cầu thang hoặc lối ra vào để chứa đồ, để phương tiện hay vật dụng sinh hoạt có thể trở thành vật cản nguy hiểm khi xảy ra cháy.

Không để “mất an toàn” bắt đầu từ những bất cẩn nhỏ

Một điểm được lực lượng chức năng nhấn mạnh là mỗi người thuê trọ phải tự trang bị kiến thức và kỹ năng PCCC, không chỉ trông chờ vào chủ nhà hoặc lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Khi phát hiện cháy, việc báo động cho những người xung quanh, gọi lực lượng chức năng và nhanh chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm đúng cách có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Hướng dẫn chủ cơ sở sử dụng vòi nước chữa cháy

Bên cạnh kiểm tra, cán bộ PCCC và CNCH cũng hướng dẫn chủ cơ sở cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cách xử lý khi phát hiện cháy trong giai đoạn đầu và những kỹ năng cần thiết để hạn chế nguy cơ cháy lan, bảo đảm an toàn cho người lưu trú.

Thực tế công tác PCCC cho thấy, tại các cơ sở cho thuê trọ, nguy cơ cháy có thể xuất phát từ những bất cẩn rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Một thiết bị điện hoạt động quá tải, một đường dây xuống cấp, việc sạc thiết bị không đúng cách hay một lối thoát nạn bị che chắn đều có thể làm tình huống trở nên nghiêm trọng nếu xảy ra sự cố.

Bởi vậy, kiểm tra PCCC không chỉ là hoạt động mang tính thời điểm mà cần được duy trì thường xuyên, gắn với trách nhiệm của chủ cơ sở và ý thức tự phòng, tự quản của từng người dân.

Việc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 9 phối hợp với UBND phường Bạch Mai kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở cho thuê trọ thể hiện rõ yêu cầu phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, lấy an toàn tính mạng của người dân làm trọng tâm. Những tồn tại được phát hiện cần được khắc phục kịp thời; những kiến thức, kỹ năng còn thiếu phải được bổ sung bằng hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu, dễ thực hiện.

Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục nâng cao nhận thức cho chủ cơ sở và người thuê trọ, xây dựng thói quen kiểm tra an toàn điện, giữ thông thoáng lối thoát nạn, trang bị phương tiện chữa cháy cần thiết và chủ động xử lý ngay từ khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Khi 661 cơ sở cho thuê trọ trên địa bàn cùng nâng cao trách nhiệm, mỗi chủ nhà trọ chủ động hơn một bước và mỗi người thuê trọ có thêm kỹ năng phòng cháy, nguy cơ thiệt hại do cháy, nổ sẽ được kéo giảm.

Đó cũng là mục tiêu xuyên suốt của công tác PCCC và CNCH không để sự cố xảy ra mới tìm cách ứng phó, mà phải chủ động nhận diện, loại trừ nguy cơ ngay từ đầu, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ bình yên địa bàn và phục vụ hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.