Học sinh chuyên Nga mở màn ấn tượng giờ học đầu tiên với chương trình giao lưu văn hóa Nga – Việt

Năm học 2026-2027, khối chuyên Nga Trường THPT chuyên Hà Nội -Amsterdam có kết quả tuyển sinh nổi bật nhất trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên của Hà Nội.

Trong tiết học đầu tiên của năm học mới 2026-2027, sáng 7-9, tại Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam đã diễn ra chương trình giao lưu chào đón học sinh khối chuyên Nga - khối chuyên có kết quả tuyển sinh nổi bật nhất trong kỳ thi vào lớp 10 chuyên năm nay của thành phố Hà Nội.

Với hơn 100 học sinh nhập học, vượt gấp 3 lần chỉ tiêu tuyển sinh, khối chuyên Nga đang trở thành một trong những lựa chọn được nhiều học sinh yêu thích. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sức sống của việc học tiếng Nga trong thế hệ trẻ Việt Nam, đồng thời phản ánh nhu cầu về nguồn nhân lực có năng lực ngoại ngữ, hiểu biết văn hóa và khả năng kết nối quốc tế trong bối cảnh quan hệ hợp tác Việt Nam - Liên bang Nga ngày càng được mở rộng.

Tham dự chương trình, ông Maksim Kurilov - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam – bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của phong trào học tiếng Nga tại Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga phát biểu: “Đây là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện tinh thần học hỏi không biên giới trong một thế giới đa cực. Khi Việt Nam và Nga đang ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác, thúc đẩy phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực, những chuyên gia am hiểu tiếng Nga, văn hóa Nga sẽ là nguồn nhân lực rất cần thiết trong tương lai.”

Ông Maksim Kurilov - Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Liên bang Nga tại Việt Nam – cho biết, những chuyên gia am hiểu tiếng Nga, văn hóa Nga sẽ là nguồn nhân lực rất cần thiết trong tương lai.

Đặc biệt, trong chương trình, cô Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam – đã trực tiếp gửi lời chào mừng tới các em học sinh khối chuyên Nga khóa mới bằng hai ngôn ngữ Nga và Việt.

Phần phát biểu song ngữ không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với ngôn ngữ, văn hóa Nga, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ tới các học sinh về giá trị của việc học ngoại ngữ và hội nhập quốc tế.

Cô Trần Thùy Dương chia sẻ: “Với tiếng Nga, các con không chỉ học cách giao tiếp mà còn được tiếp cận với một nền văn hóa đặc sắc, một kho tàng tri thức khoa học phong phú và có thêm một cuộc đời nữa – một cuộc đời đầy màu sắc trong một thế giới rộng mở.”

Cô Trần Thùy Dương – Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, chia sẻ với tiếng Nga, các em không chỉ học cách giao tiếp mà còn được tiếp cận với một nền văn hóa đặc sắc, một kho tàng tri thức khoa học phong phú.

Chương trình giao lưu diễn ra trong không khí sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, trò chơi tìm hiểu văn hóa Nga và những hoạt động gắn kết tập thể. Điều đáng ghi nhận là dù các em học sinh mới chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn và chưa trải qua những giờ học tiếng Nga chính thức, nhưng đã nhanh chóng phối hợp, hỗ trợ nhau để tạo nên một chương trình chỉn chu, chuyên nghiệp và giàu cảm xúc.

Sự tự tin, năng động cùng tinh thần kết nối của các học sinh khối chuyên Nga khóa mới đã tạo nên một khởi đầu ấn tượng cho năm học mới, tiếp nối truyền thống của Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam.