Thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, qua đó nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố có thể xảy ra tại cơ sở.

Xe thang và các phương tiện chữa cháy được triển khai trong buổi thực tập

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, số 12 Chu Văn An, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội thường xuyên tập trung đông người, là cơ sở trọng điểm có yêu cầu cao về công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Do đó, phương án thực tập được xây dựng bám sát đặc điểm, tính chất hoạt động của bệnh viện, chú trọng kiểm tra khả năng xử lý tình huống ban đầu và sự phối hợp giữa lực lượng PCCC tại chỗ với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Theo tình huống giả định, đám cháy bất ngờ bùng phát tại khu vực văn phòng, sau đó nhanh chóng lan rộng, phát sinh khối lượng lớn khói và khí độc, uy hiếp trực tiếp đến an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên cùng người dân đang lưu trú trong tòa nhà.

Các lực lượng phối hợp thực hành cứu người bị nạn trong tình huống giả định

Phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở lập tức kích hoạt hệ thống báo động toàn công trình, nhanh chóng phân công lực lượng hướng dẫn thoát nạn an toàn; đồng thời huy động tối đa các phương tiện chữa cháy tại chỗ như bình chữa cháy xách tay, hệ thống họng nước chữa cháy vách tường để khống chế nguồn nhiệt, ngăn chặn cháy lan và kịp thời báo tin cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp.

Ngay khi nhận tin báo, Đội CC&CNCH Khu vực số 8 và Đội CC&CNCH Khu vực số 10 đã khẩn trương điều động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, xe chữa cháy chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, các đơn vị đã phối hợp đồng bộ, triển khai nhanh đội hình phun nước dập tắt đám cháy, tổ chức trinh sát tìm kiếm, giải cứu người bị kẹt, đồng thời khoanh vùng bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các khu vực trọng yếu của công trình.

Quá trình thực tập được triển khai theo đúng phương án, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng tại chỗ; qua đó kiểm tra khả năng tổ chức chỉ huy, điều hành, thông tin liên lạc cũng như kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong điều kiện sát với thực tế.

Đại diện chỉ huy Đội CC&CNCH khu vực số 8 cho biết, việc tổ chức thực tập định kỳ có ý nghĩa quan trọng trong bồi dưỡng kỹ năng chỉ huy, điều hành khi xảy ra các vụ cháy có sự tham gia của nhiều lực lượng, phương tiện; đồng thời kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu và hiệu quả thực tế của trang thiết bị, phương tiện chuyên dùng.

Lực lượng tham gia thực tập triển khai đội hình chữa cháy tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Bên cạnh yêu cầu về nghiệp vụ, hoạt động thực tập còn là hình thức tuyên truyền trực quan, giúp cán bộ, nhân viên bệnh viện nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy; chủ động nắm vững kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống và sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ khi có sự cố xảy ra.

Theo chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 8, việc diễn tập phương án tại bệnh viện là biện pháp “test” thử sự phản ứng và xử lý tình huống của lực lượng tại cơ sở và tại chỗ. Đặc biệt, các y tá, bác sỹ được trải nghiệm tình huống sẽ mang lại cho mình kinh nghiệm để giải quyết vai trò nhiệm vụ của mình khi tình huống hỏa hoạn xảy ra.

Thông qua buổi thực tập, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8 tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, chủ động xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố. Đồng thời, hoạt động góp phần củng cố cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng tại chỗ, xây dựng “thế trận” phòng cháy, chữa cháy vững chắc ngay từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.