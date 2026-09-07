Cử tri kiến nghị trợ cấp hàng tháng cho người mắc ung thư, suy thận

ANTD.VN - Cử tri Đà Nẵng đề nghị có chính sách trợ cấp hằng tháng hoặc hỗ trợ chi phí điều trị cho người mắc ung thư, suy thận và các bệnh hiểm nghèo.

Cử tri kiến nghị mở rộng đối tượng và điều kiện hưởng chính sách trợ cấp xã hội

Bộ Y tế cho biết, gửi phản ánh đến cơ quan này, cử tri Đà Nẵng cho hay, chi phí điều trị ung thư, suy thận thường kéo dài, tốn kém, vượt khả năng chi trả của nhiều gia đình, nhất là hộ nghèo, cận nghèo và người lao động thu nhập thấp.

Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 trường hợp tử vong. Phác đồ chữa trị kéo dài qua nhiều khâu như mổ, truyền hóa chất, chiếu xạ, dùng thuốc ức chế tế bào ung thư (điều trị đích) hoặc thuốc tăng cường phòng vệ cơ thể (liệu pháp miễn dịch), tạo áp lực tài chính rất lớn.

Việc quy định chỉ hỗ trợ khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối là chưa phù hợp thực tiễn, chưa bảo đảm tính nhân văn và kịp thời của chính sách an sinh xã hội.

Cử tri kiến nghị nghiên cứu, xem xét mở rộng đối tượng và điều chỉnh điều kiện hưởng trợ cấp đối với người mắc bệnh ung thư, suy thận và các bệnh hiểm nghèo khác theo hướng không quy định cứng theo giai đoạn bệnh; đồng thời, nghiên cứu ban hành chính sách trợ cấp hằng tháng hoặc hỗ trợ chi phí điều trị phù hợp với mức độ bệnh, thời gian điều trị và hoàn cảnh kinh tế của người bệnh.

Trả lời nội dung này, Bộ Y tế cho biết, Nghị định số 20/2021/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản hướng dẫn có liên quan không quy định chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng riêng đối với người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận; do đó, không quy định điều kiện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng là người bệnh phải ở giai đoạn cuối (giai đoạn 4).

Theo Luật Người khuyết tật và khoản 6 Điều 5 Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng. Vì vậy, người mắc bệnh hiểm nghèo được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật kết luận là người khuyết tật nặng hoặc người khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo quy định.

Ngoài ra, theo Điều 2 Nghị định số 76/2024/NĐ-CP ngày 01/7/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, UBND cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định hỗ trợ đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị định này. Theo đó, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hỗ trợ đối với người mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư, suy thận trên địa bàn.

Bộ Y tế ghi nhận kiến nghị của cử tri về việc nghiên cứu mở rộng đối tượng và điều kiện hưởng chính sách trợ cấp xã hội đối với người mắc bệnh hiểm nghèo; đồng thời sẽ nghiên cứu, đánh giá trong quá trình hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.