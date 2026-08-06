Hà Nội: Minh bạch hóa năng lực nhà cung cấp, đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú

ANTD.VN - Hà Nội lần đầu tiên triển khai nền tảng số để minh bạch năng lực nhà cung cấp bữa ăn bán trú học đường, đồng thời giao trách nhiệm trực tiếp cho chính quyền phường xã trong việc lựa chọn đơn vị phù hợp.

Đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm học mới

Từ 8h sáng nay, ngày 6/8 đến 17h ngày 10/8, Hà Nội chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ Hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường Hà Nội (HanoiCheck). Đây là một trong những giải pháp giải quyết điểm nghẽn về nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong bữa ăn bán trú trường học.

Làm rõ trách nhiệm chính quyền cơ sở

Một trong những điểm mới trong công tác chỉ đạo năm học này của Hà Nội là sự thay đổi căn bản về quy trình lựa chọn và ký kết hợp đồng với các đơn vị cung cấp suất ăn, thực phẩm cho bữa ăn bán trú học đường. Trước đây, công tác này do Ban Giám hiệu các trường học trực tiếp thực hiện. Việc thiếu sự đồng bộ và chuyên môn kiểm tra độc lập tại một số địa bàn đã dẫn đến tình trạng mất an toàn thực phẩm khiến phụ huynh học sinh đặc biệt lo lắng cho sức khỏe dinh dưỡng của con em mình.

Nhằm khắc phục bất cập này, UBND Thành phố Hà Nội đã phân cấp thẩm quyền rõ ràng theo đúng chức năng quản lý hành chính. Theo văn bản số 3777/SGDĐT-CTTTHSSV ngày 30/7/2026 của Sở GD-ĐT, đối với các trường công lập và cơ sở thuộc diện được thành phố hỗ trợ, UBND xã, phường sẽ là cơ quan đứng ra tiếp nhận hồ sơ, đánh giá và lựa chọn các nhà cung ứng.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc tổ chức bữa ăn bán trú từ năm học mới 2026-2027 sẽ được triển khai theo phương án thống nhất trên từng địa bàn phường xã thay vì các trường tự triển khai riêng lẻ. Chính quyền cấp xã, phường có trách nhiệm khảo sát nhu cầu, đánh giá điều kiện thực tế của từng cơ sở giáo dục để xây dựng phương án phù hợp. Sau khi danh sách đơn vị cung ứng được phê duyệt, các trường học chỉ thực hiện theo đúng phân công và không còn quyền tự quyết thay đổi nhà cung cấp nếu chưa được UBND xã, phường xem xét, chấp thuận.

Để đảm bảo tính khách quan và đúng tiến độ, quy trình lựa chọn nhà cung cấp được thực hiện qua 5 bước nghiêm ngặt: tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, Hội đồng xã/phường thẩm định, UBND xã/phường phê duyệt và công khai, phân công cho các trường, cuối cùng mới tiến hành ký hợp đồng.

HanoiCheck sẽ minh bạch hóa năng lực nhà cung cấp

Đi đôi với việc phân rõ trách nhiệm quản lý, Hà Nội lần đầu tiên áp dụng giải ưu pháp chuyển đổi số toàn diện trong khảo sát và kiểm soát an toàn thực phẩm học đường thông qua Hệ thống cơ sở dữ liệu HanoiCheck (tại địa chỉ https://dangky.hanoicheck.com.vn). Đây là nền tảng dùng chung tập trung trên toàn thành phố, phục vụ toàn bộ quy trình từ đăng ký, tiếp nhận đến thẩm định hồ sơ của các doanh nghiệp, hợp tác xã hay hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Hệ thống HanoiCheck không chỉ giúp giảm thủ tục hành chính, hạn chế kê khai nhiều lần mà còn đóng vai trò như một bộ lọc năng lực thực sự. Lãnh đạo UBND Thành phố nhấn mạnh quan điểm minh bạch thông tin để lựa chọn những đơn vị có quy mô, có năng lực thực chất, kiên quyết loại bỏ các nhà cung cấp nhỏ lẻ, các khâu trung gian vốn khó bảo đảm yêu cầu chất lượng.

Đồng thời, đây cũng là cách thức giúp các doanh nghiệp lớn có năng lực thực sự sẽ có cơ hội tiếp cận với nhà trường học một cách công bằng, vừa có thể hạ giá thành vừa nâng cao chất lượng bữa ăn.

Thông qua ứng dụng di động kết nối với HanoiCheck, thực đơn, quy trình chế biến và nguồn gốc thực phẩm được công khai hoàn toàn và tạo ra cơ chế giám sát đa chiều, tạo điều kiện để phụ huynh học sinh trực tiếp theo dõi chất lượng bữa ăn của con em mình hàng ngày.

Đầu tư hạ tầng, đưa camera AI vào bếp ăn

Cùng với việc minh bạch trên không gian số, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thực địa tại các nhà trường cũng đang diễn ra tích cực nhằm đáp ứng 2 mô hình tổ chức bữa ăn bán trú thống nhất: nấu ăn tại trường hoặc cung cấp suất ăn sẵn.

Các nhà trường trên toàn thành phố đang tập trung sửa chữa, cải tạo không gian bếp ăn, thay thế thiết bị cũ bằng hệ thống bếp từ, bếp ga, tủ hấp sấy bát hiện đại, đồng thời cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm và kỹ thuật nấu ăn mới cho đội ngũ nhân viên. Nhiều nơi đã chủ động xây dựng mô hình điểm “Bếp ăn an toàn, hiện đại” và tổ chức các chuyên đề bồi dưỡng kết hợp giáo dục dinh dưỡng với vận động thể chất cho trẻ.

Tăng cường cho khâu kiểm soát trực tiếp, nhiều địa bàn tiêu biểu như phường Hoàng Liệt – nơi có số lượng học sinh bán trú rất đông – đã chủ động lắp đặt hệ thống camera thông minh tại các khu vực tiếp nhận, sơ chế, chế biến và chia suất ăn. Việc phủ sóng camera không chỉ giúp nhà trường và các cơ quan chức năng giám sát toàn bộ quy trình theo thời gian thực mà còn lưu trữ dữ liệu để truy xuất khi cần thiết.

Sự kết hợp giữa phân định rõ trách nhiệm hành chính của chính quyền cơ sở, công khai minh bạch qua hệ thống dữ liệu số HanoiCheck và giám sát trực quan bằng công nghệ hiện đại đang tạo nên một quy trình khép kín, bài bản. Đây chính là nền tảng quan trọng giúp Hà Nội xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh, mang lại sự an tâm cho phụ huynh học sinh trước thềm năm học mới 2026-2027.